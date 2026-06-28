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Pricey! Show Low home for sale now for $3,499,000

Check out this gorgeous Show Low home for sale now for $3,499,000. 

Screenshot 2026-06-25 at 7.45.10 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.45.17 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.45.32 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.45.00 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.44.02 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.43.27 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.43.12 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.43.38 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.43.02 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.42.53 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.42.43 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.42.27 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.42.17 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.42.06 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.41.33 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.41.25 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.41.15 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.40.29 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.40.16 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.40.10 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.39.58 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-25 at 7.39.43 AM.png $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow

Pricey! Show Low home for sale now for $3,499,000

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$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Zillow
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