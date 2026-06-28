Pricey! Show Low home for sale now for $3,499,000
Check out this gorgeous Show Low home for sale now for $3,499,000.
$3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow $3,499,000 - 2441 S. Monkshood Rd., Show Low - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,558 square feet - Photos/info from Zillow on 6/25/26Photo by: Zillow