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Pricey! Phoenix home for sale now for $5,485,000

Check out this luxurious Phoenix home for sale now for $5,485,000.

Screenshot 2026-07-22 at 6.40.38 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.40.52 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.20 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.13 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.26 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.40.45 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.00 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.36 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.44 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.41.52 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.42.05 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.42.26 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.42.35 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.42.10 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-22 at 6.42.19 AM.png $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow

Pricey! Phoenix home for sale now for $5,485,000

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$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Zillow
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