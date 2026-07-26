Pricey! Phoenix home for sale now for $5,485,000
Check out this luxurious Phoenix home for sale now for $5,485,000.
$5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow $5,485,000 - 6037 N. 21st Place, Phoenix - 5 bedrooms, 5 bathrooms/6,072 square feet - Photos/info from Zillow on 7/22/26.Photo by: Zillow