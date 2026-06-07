Pricey! Scottsdale home for sale now for $3,750,000
Check out this gorgeous Scottsdale home for sale now for $3,750,000.
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow