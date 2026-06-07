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Pricey! Scottsdale home for sale now for $3,750,000

Check out this gorgeous Scottsdale home for sale now for $3,750,000.

Screenshot 2026-06-02 at 10.30.12 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.28.43 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.26.38 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.26.56 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.26.31 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.29.10 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.29.21 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.30.05 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.29.33 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.29.01 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.28.33 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.28.12 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.28.23 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.27.41 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.27.51 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.27.13 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.27.31 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-02 at 10.28.04 AM.png $3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Photo by: Zillow

Pricey! Scottsdale home for sale now for $3,750,000

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$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
$3,750,000 - 9029 E. Covey Trail, Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,406 square feet - Photos/info from Zillow on 6/2/26Zillow
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