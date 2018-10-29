Courtland Jeffrey is the Regional Digital Director at ABC15 Arizona.
First joining the ABC15 digital team in 2015, Courtland specializes in digital video, data reporting, and graphics.
As Regional Digital Director, Courtland oversees sister stations KGTV, KERO, KSBY, KGUN, KRIS, and KXXV-KRHD.
Courtland is a jack of all trades who makes stories on abc15.com more interactive and engaging, using maps, timelines, charts and 360-degree video.
He's also the artist behind many of our social media graphics.
Courtland graduated from Arizona State University’s Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication with a master’s degree in mass communication, specializing in new forms of storytelling.
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