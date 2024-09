Vegas Golden Knights president discusses new TV partnership with Arizona 61

PHOENIX — The NHL season is just around the corner, and Arizona 61 will air dozens of Vegas Knights games as part of a new partnership with Scripps Sports!

The majority of the games will air on Arizona 61 (now on Cox Channel 6), while some will air on ABC15 Arizona antenna channel 15.2.

Vegas Golden Knights President Kerry Bubolz sat down with ABC15's Collin Harmon to discuss the new partnership Thursday. Watch that video in the player below:

View the full list of Vegas Knights games airing on Arizona 61 and antenna channel 15.2 below:

Fri., Oct. 11 vs. St. Louis – Arizona 61

Sun., Oct. 13 vs. Anaheim – Arizona 61

Tue., Oct. 15 at Washington – Arizona 61

Thurs., Oct. 17 at Tampa Bay – Arizona 61

Sat., Oct. 19 at Florida – Antenna TV

Fri., Oct. 25 vs. Ottawa – Arizona 61

Sat., Oct. 26 vs. San Jose – Arizona 61

Mon., Oct. 28 vs. Calgary – Arizona 61

Wed., Oct. 30 vs. Los Angeles – Arizona 61

Sat., Nov. 2 vs. Utah – Arizona 61

Wed., Nov. 6 at Edmonton – Arizona 61

Fri., Nov. 8 at Seattle – Arizona 61

Mon., Nov. 11 vs. Carolina – Arizona 61

Fri., Nov. 15 at Utah – Arizona 61

Sun., Nov. 17 vs. Washington – Arizona 61

Wed., Nov. 20 at Toronto – Arizona 61

Thurs., Nov. 21 at Ottawa – Antenna TV

Sat., Nov. 23 at Montreal – Arizona 61/Arizona 58

Mon., Nov. 25 at Philadelphia – Arizona 61/Arizona 58

Sat., Nov. 30 vs. Utah – Arizona 61/Arizona 58

Wed., Dec. 4 at Anaheim – Arizona 61/Arizona 58

Fri., Dec. 6 vs. Dallas – Arizona 61/Arizona 58

Sat., Dec. 14 at Edmonton – Antenna TV

Sun., Dec. 15 at Minnesota – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., Dec. 19 vs. Vancouver – Arizona 61/Arizona 58

Sat., Dec. 21 vs. Seattle – Arizona 61/Arizona 58

Mon., Dec. 23 vs. Anaheim – Arizona 61/Arizona 58

Fri., Dec. 27 at San Jose – Arizona 61/Arizona 58

Sun., Dec. 29 vs. Calgary – Arizona 61/Arizona 58

Sat., Jan. 4 vs. Buffalo – Arizona 61/Arizona 58

Tue., Jan. 7 at San Jose – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., Jan. 9 vs. NY Islanders – Arizona 61/Arizona 58

Sun., Jan. 12 vs. Minnesota – Arizona 61/Arizona 58

Fri., Jan. 17 at Carolina – Arizona 61/Arizona 58

Mon., Jan. 20 vs. St. Louis – Antenna TV

Thurs., Jan. 23 at St. Louis – Arizona 61/Arizona 58

Sun., Jan. 26 vs. Florida – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., Jan. 30 vs. Columbus – Arizona 61/Arizona 58

Sun., Feb. 2 at NY Rangers – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., Feb. 6 at New Jersey – Arizona 61/Arizona 58

Sat., Feb. 8 at Boston – ABC15

Mon., Feb. 24 at Los Angeles – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., Feb. 27 vs. Chicago – Arizona 61/Arizona 58

Sun., March 2 vs. New Jersey – Arizona 61/Arizona 58

Fri., March 7 vs. Pittsburgh – Arizona 61/Arizona 58

Sun., March 9 vs. Los Angeles – Arizona 61/Arizona 58

Tue., March 11 at Pittsburgh – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., March 13 at Columbus – Arizona 61/Arizona 58

Sat., March 15 at Buffalo – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., March 20 vs. Boston – Arizona 61/Arizona 58

Sat., March 22 vs. Detroit – ABC15

Sun., March 23 vs. Tampa Bay – Arizona 61/Arizona 58

Tue., March 25 at Minnesota – Arizona 61/Arizona 58

Sat., March 29 at Nashville – Arizona 61/Arizona 58

Tue., April 1 vs. Edmonton – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., April 3 vs. Winnipeg – Arizona 61/Arizona 58

Thurs., April 10 vs. Seattle – Arizona 61/Arizona 58

Tue., April 15 at Calgary – Arizona 61/Arizona 58

Arizona 61, Arizona 58, and Antenna TV can be found on the following platforms:

View the full Vegas Knights schedule HERE.