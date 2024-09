Dozens of Utah Hockey Club games will air on Arizona 61 as part of new partnership

PHOENIX — The NHL season is just around the corner, and Arizona 61 will air dozens of Utah Hockey Club games as part of a new partnership with Scripps Sports!

The majority of the games will air on Arizona 61 (now on Cox Channel 6), while some will air on ABC15 Arizona antenna channel 15.2.

Arizona 61 will also air dozens of Vegas Knights games this upcoming season. Click here for the full list of those games.

View the full list of Utah Hockey Club games airing on Arizona 61 and antenna channel 15.2 below:

*All games air on Arizona 61, unless otherwise noted*

Fri, Sept 27 (Preseason) Vegas Golden Knights 7:00 PM

Thu, Oct 10 New York Islanders 4:30 PM Antenna 15.2

Sat, Oct 12 New York Rangers 4:00 PM

Mon, Oct 14 New Jersey Devils 10:00 AM Antenna 15.2

Wed, Oct 16 Anaheim Ducks 7:00 PM

Tue, Oct 22 Ottawa Senators 6:15 PM Antenna 15.2

Thu, Oct 24 Colorado Avalanche 6:00 PM

Wed, Oct 30 Calgary Flames 6:30 PM

Sat, Nov 2 Vegas Golden Knights 7:00 PM

Tue, Nov 5 Winnipeg Jets 6:00 PM

Thu, Nov 7 St. Louis Blues 6:00 PM

Sat, Nov 9 Nashville Predators 6:00 PM

Fri, Nov 15 Vegas Golden Knights 7:00 PM

Mon, Nov 18 Washington Capitals 7:00 PM

Sun, Nov 24 Toronto Maple Leafs 5:00 PM

Tue, Nov 26 Montreal Canadiens 5:00 PM

Fri, Nov 29 Edmonton Oilers 7:00 PM

Sat, Nov 30 Vegas Golden Knights 8:00 PM

Mon, Dec 2 Dallas Stars 7:00 PM Antenna 15.2

Sat, Dec 7 Buffalo Sabres 11:00 AM Antenna 15.2

Sun, Dec 8 Philadelphia Flyers 5:00 PM

Thu, Dec 12 Colorado Avalanche 7:00 PM

Wed, Dec 18 Vancouver Canucks 8:00 PM

Fri, Dec 20 Minnesota Wild 6:00 PM

Sun, Dec 22 Anaheim Ducks 3:00 PM

Mon, Dec 30 Seattle Kraken 6:00 PM

Tue, Dec 31 Edmonton Oilers 7:00 PM Antenna 15.2

Thu, Jan 2 Calgary Flames 7:00 PM

Fri, Jan 10 San Jose Sharks 7:00 PM

Sat, Jan 11 New York Islanders 7:00 PM

Tue, Jan 14 Montreal Canadiens 7:00 PM

Thu, Jan 16 New York Rangers 7:00 PM

Sat, Jan 18 St. Louis Blues 7:00 PM

Fri, Jan 24 Winnipeg Jets 6:00 PM

Fri, Jan 31 Columbus Blue Jackets 7:00 PM Antenna 15.2

Tues, Feb 4 Philadelphia Flyers 7:00 PM

Sat, Feb 8 Carolina Hurricanes 11:00 AM

Sun, Feb 9 Washington Capitals 10:30 AM

Sat, Feb 22 Los Angeles Kings 7:00 PM

Sun, Feb 23 Vancouver Canucks 6:00 PM

Tue, Feb 25 Chicago Blackhawks 7:00 PM

Fri, Mar 1 New Jersey Devils 7:00 PM

Wed, Mar 6 Detroit Red Wings 5:00 PM

Sun, Mar 10 Toronto Maple Leafs 7:00 PM

Thu, Mar 14 Seattle Kraken 7:00 PM

Sat, Mar 16 Vancouver Canucks 5:00 PM

Mon, Mar 18 Edmonton Oilers 6:00 PM

Fri, Mar 22 Tampa Bay Lightning 2:00 PM

Sun, Mar 24 Detroit Red Wings 6:00 PM

Wed, Mar 27 Tampa Bay Lightning 4:00 PM

Thu, Mar 28 Florida Panthers 4:00 PM

Sat, Mar 30 Chicago Blackhawks 1:00 PM

Sat, Apr 5 Winnipeg Jets 4:00 PM

Tue, Apr 8 Seattle Kraken 6:00 PM

Sat, Apr 12 Dallas Stars 5:00 PM

Mon, Apr 14 Nashville Predators 5:00 PM

Arizona 61, Arizona 58, and Antenna TV can be found on the following platforms:

View the full Utah Hockey Club schedule HERE.