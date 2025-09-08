Arizona produces $50K Powerball winners from historic draw

PHOENIX — The winners of Saturday's historic $1.8 billion Powerball jackpot draw may have come from Texas and Missouri, but Arizona also brought in its fair share of big winners.
Twelve Arizonans won $50,000 Powerball tickets on Saturday, with the winning tickets sold at:
- Fry's Food Store 075, 3261 E Pecos Rd, Gilbert, AZ
- Walmart 3846 NHM, 2725 E McKellips Rd, Mesa, AZ
- QuikTrip 1406, 2420 E Greenway Pkway, Phoenix, AZ
- Safeway 1983, 2140 W Grant Rd, Tucson, AZ
- QuikTrip 0416, 9020 N 91 Ave, Peoria, AZ PLUS POWERPLAY = $100,000
- Desert Springs Travel Center, 4031 Fleet St, Littlefield, AZ PLUS POWERPLAY = $100,000
- Walmart 1442, 1017 W Haul Rd, Page, AZ
- Basha 116, 3269 Maricopa Ave, Lake Havasu City, AZ
- El Mercado Market, 2261 E Frontage Rd, Tubac, AZ
- Grab N Go 909, 8802 S Central Ave, Phoenix, AZ
- Players Cafe, 3135 S Mill Ave, Tempe, AZ
- Winners Corner, 524 W Broadway Rd, Tempe, AZ PLUS POWERPLAY = $100,000
The Arizona Lottery also had one $199,000 Fantasy 5 Jackpot winner on Saturday sold at the Safeway on Golf Links and Wilmot Roads in Tucson.
The numbers drawn are: 11-23-44-61-62 and Powerball 17.
If you have a winning ticket, contact the Arizona Lottery Office.