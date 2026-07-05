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Pricey! Prescott home for sale now for $3.395 million

Check out this gorgeous Prescott home for sale now for $3,395,000. 

Screenshot 2026-06-30 at 8.19.52 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.20.08 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.20.25 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.19.59 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.20.05 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.20.31 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.20.44 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.21.00 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.21.17 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.21.06 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.21.37 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.21.53 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.21.43 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.22.22 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.22.06 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.22.36 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.22.55 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.22.58 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.23.20 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.23.10 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.23.56 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.24.09 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.24.20 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-30 at 8.24.32 AM.png $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow

Pricey! Prescott home for sale now for $3.395 million

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$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Zillow
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