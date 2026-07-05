Pricey! Prescott home for sale now for $3.395 million
Check out this gorgeous Prescott home for sale now for $3,395,000.
$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow $3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26Photo by: Zillow