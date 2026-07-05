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$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

$3,395,000 - 18 Yakashba Dr., Prescott - 4 bedrooms, 6 bathrooms/7,220 square feet - Photos/info from Zillow on 6/30/26 Zillow

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