Pricey! Scottsdale home for sale now for $8,755,000
Check out this luxurious Scottsdale home for sale now for $8,755,000.
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow