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Pricey! Scottsdale home for sale now for $8,755,000

Check out this luxurious Scottsdale home for sale now for $8,755,000. 

Screenshot 2026-07-28 at 9.56.00 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.59.06 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.46 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.50 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.59.30 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.33 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.15 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.40 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.22 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.10 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.57.55 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.57.47 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.57.25 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.58.01 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.57.10 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.56.32 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.56.45 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.56.25 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.56.17 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-28 at 9.56.06 AM.png $8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Photo by: Zillow

Pricey! Scottsdale home for sale now for $8,755,000

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$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26Zillow
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