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$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

$8,755,000 - 6302 E. Alta Hacienda Dr., Scottsdale - 6 bedrooms, 8 bathrooms/ 6,493 square feet - Photos/info from Zillow on 7/28/26 Zillow

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