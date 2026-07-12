Pricey! Scottsdale home for sale now for $5,000,000
Check out this gorgeous Scottsdale home for sale now for $5,000,000.
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow