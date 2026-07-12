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Pricey! Scottsdale home for sale now for $5,000,000

Check out this gorgeous Scottsdale home for sale now for $5,000,000.

Screenshot 2026-07-08 at 8.05.43 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.05.10 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.05.50 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.05.03 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.05.27 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.05.36 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.11.18 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.11.25 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.05.19 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.12.27 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.11.38 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.12.08 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.12.39 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.13.21 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.12.55 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.13.27 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.13.10 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.12.48 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.14.00 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-08 at 8.13.41 AM.png $5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Photo by: Zillow

Pricey! Scottsdale home for sale now for $5,000,000

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$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
$5,000,000 - 11237 E. Troon Mountain Dr., Scottsdale - 4 bedrooms, 5 bathrooms/5,899 square feet - Photos/info from Zillow on 7/8/26Zillow
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