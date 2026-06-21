Pricey! Scottsdale home for sale now for $10,000,000
Check out this sprawling Scottsdale home for sale now for $10,000,000.
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow