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Pricey! Scottsdale home for sale now for $10,000,000

Check out this sprawling Scottsdale home for sale now for $10,000,000.

Screenshot 2026-06-15 at 8.19.37 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.19.29 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.19.56 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.19.47 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.19.20 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.21 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.17.50 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.05 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.12 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.19.12 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.18.29 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.19.01 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.18.49 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.18.39 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.18.08 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.17.36 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.18.16 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.17.29 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.17.06 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.56 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.47 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.17.17 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.36 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-15 at 8.16.29 AM.png $10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Photo by: Zillow

Pricey! Scottsdale home for sale now for $10,000,000

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$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
$10,000,000 - 9616 E. Aw Tillinghast Rd., Scottsdale - 5 bedrooms, 9 bathrooms/10,337 square feet - Photos/info from Zillow on 6/15/26Zillow
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