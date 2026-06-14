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 Pricey! Paradise Valley home for sale now for $6,150,000

Check out this luxurious Paradise Valley home for sale now for $6,150,000. 

Screenshot 2026-06-10 at 7.02.31 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.02.22 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.02.15 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.02.02 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.02.37 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.37 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.29 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.19 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 6.59.46 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.55 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.47 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.11 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.00.39 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.00.47 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.01.04 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.00.56 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.00.29 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 6.59.56 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.00.03 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 7.00.16 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-06-10 at 6.59.34 AM.png $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow

 Pricey! Paradise Valley home for sale now for $6,150,000

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$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Zillow
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