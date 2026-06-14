Pricey! Paradise Valley home for sale now for $6,150,000
Check out this luxurious Paradise Valley home for sale now for $6,150,000.
$6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow $6,150,000 - 6723 N. Desert Fairways Dr., Paradise Valley - 3 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,153 square feet - Photos/info from Zillow on 6/10/26Photo by: Zillow