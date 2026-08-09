Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
20  WX Alerts
NewsLocal NewsNortheast Valley News Paradise Valley News

Pricey! Paradise Valley home for sale now for $15,595,000

Check out this luxurious Paradise Valley home for sale now for $15,595,000.

Screenshot 2026-08-06 at 6.51.19 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.59 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.52 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.51.12 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.51.05 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.46 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.28 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.35 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.12 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.21 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.49 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.50.02 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.42 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.26 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.33 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.19 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.05 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.49.11 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-08-06 at 6.48.55 AM.png $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow

Pricey! Paradise Valley home for sale now for $15,595,000

close-gallery
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.51.19 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.59 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.52 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.51.12 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.51.05 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.46 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.28 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.35 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.12 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.21 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.49 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.50.02 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.42 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.26 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.33 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.19 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.05 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.49.11 AM.png
  • Screenshot 2026-08-06 at 6.48.55 AM.png

Share

$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next