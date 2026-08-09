Pricey! Paradise Valley home for sale now for $15,595,000
Check out this luxurious Paradise Valley home for sale now for $15,595,000.
$15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow $15,595,000 - 5709 N. Harding Dr., Paradise Valley - 7 bedrooms, 9 bathrooms/9,126 square feet - Photos/info from Zillow on 8/6/26.Photo by: Zillow