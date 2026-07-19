Pricey! Tubac ranch for sale now for $6,459,000
Check out this sprawling Tubac ranch for sale now for $6,459,000.
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow