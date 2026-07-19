Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
NewsLocal NewsCentral & Southern Arizona News

Pricey! Tubac ranch for sale now for $6,459,000

Check out this sprawling Tubac ranch for sale now for $6,459,000.

Screenshot 2026-07-13 at 8.43.03 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.30 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.43.17 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.19 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.43.25 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.25 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.36 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.42.21 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.42.39 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.43.09 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.57 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.42 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.41.49 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.42.05 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.42.14 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.42.53 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-07-13 at 8.42.32 AM.png $6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Photo by: Zillow

Pricey! Tubac ranch for sale now for $6,459,000

close-gallery
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.43.03 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.30 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.43.17 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.19 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.43.25 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.25 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.36 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.42.21 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.42.39 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.43.09 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.57 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.42 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.41.49 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.42.05 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.42.14 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.42.53 AM.png
  • Screenshot 2026-07-13 at 8.42.32 AM.png

Share

$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
$6,459,000 - 49 Right of Way Rd., Tubac - 7 bedrooms, 9 bathrooms/ 8,380 square feet - Photos/info from Zillow on 7/13/26.Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next