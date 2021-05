Datos muestran ligero aumento en detenciones fronterizas y disminución en los encuentros con niños

Christian Chavez/AP

Más de 178,000 personas se encontraron en la frontera suroeste en abril, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Los nuevos datos muestran un ligero aumento desde marzo impulsado principalmente por la cantidad de adultos (viajando solos) detenidos por la Patrulla Fronteriza. Las detenciones de estos adultos pasaron de 100,000 encuentros en marzo a 108,000 en abril. Entonces, ¿qué está impulsando el aumento de detenciones de estos adultos? “Lo interesante de los datos es que cuando observamos cuándo comenzó a aplicarse el Título 42, vemos un aumento del 613% en la aprehensión de adultos que viajan solos desde ese período hasta hoy'', dijo el analista de datos de ABC15, Garrett Archer. El Título 42 comenzó en marzo de 2020, la política se implementó bajo el presidente Trump para detener la propagación del COVID-19. Según CBP, el 62% de los adultos viajando solos detenidos en abril fueron expulsados ​​de regreso a México bajo esta política. Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de niños que cruzaban la frontera sin sus padres. En marzo, CBP informó que los agentes de la Patrulla Fronteriza se habían encontrado con 18,800 niños no acompañados; los números de hoy son bastante diferentes. “De acuerdo con las cifras de Aduanas y Protección Fronteriza, la cantidad de niños no acompañados detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. es de poco más de 17,100. Representa una caída de 1,700, y eso es aproximadamente el 10%", dijo Archer. Un análisis de ABC15 muestra un patrón consistente. Los números de detenciones en la frontera generalmente crecen de diciembre a marzo. Este patrón se remonta a 20 años. Mientras tanto, en Nogales, Arizona, el alguacil del condado de Santa Cruz, David Hathaway, dice que los números por sí solos no cuentan la historia completa sobre lo que realmente está sucediendo en la frontera. “Si asumimos que sigue al mismo ritmo hasta fin de año, lo que probablemente no ocurrirá, se obtendrá un poco más de un millón. 1.1 millones, pero eso no es nada fuera de lo común, eso sucedía prácticamente todos los años en los 80 y en los 90 hasta los 2000", afirmó Hathaway. Sus números coinciden con el análisis de datos de ABC15. “Según los números de la CBP, si tomamos el promedio de lo que hemos visto en detenciones, parece que vamos a llegar a alrededor de 1.4 millones para fines del año fiscal, que sería septiembre. Eso es mucho más alto de lo que hemos visto a finales de la década de 2000. En el 2000, de hecho, fueron alrededor de 1.6 millones de detenciones. En realidad, ha habido 19 veces desde 1960 en las que el número de detenciones superó el millón y la mayoría de ellas ocurrieron en los años 90 y 80", dijo Archer. El alguacil del condado de Santa Cruz dice que no hay crisis fronteriza, pero el gobernador de Arizona, Doug Ducey, no está de acuerdo. Ayer firmó una carta junto con otros 19 gobernadores pidiendo poner fin a la crisis fronteriza. Solo dos de los 19 gobernadores que firmaron esta carta son en realidad de estados fronterizos. Hathaway dice que el gobernador Ducey no ha visitado su condado ni una sola vez este año. "Traté de conseguir una reunión para poder contarle sobre la realidad frente a la exageración de lo que está sucediendo aquí en la frontera, pero mi reunión fue rechazada'', dijo Hathaway. En cuanto al número de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, en marzo había más de 5,000 niños detenidos durante unos cinco días en condiciones de hacinamiento. CBP dice hoy que el número se ha reducido a menos de 500 niños y que pasan menos de 28 horas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. Pero los datos obtenidos por Associated Press esta semana revelan que el gobierno federal tiene 21,000 niños alojados en los EE. UU. En instalaciones como refugios, hoteles y sitios militares de emergencia.

