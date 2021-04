Datos revelan más de 170,000 migrantes detenidos en la frontera en marzo

ABC15

Los datos recientemente filtrados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. revelan que más de 170,000 migrantes fueron encontrados en la frontera en marzo. Los datos fueron obtenidos por primera vez por CNN, The New York Times y The Washington Post. Una fuente le dijo a ABC15 que los números dados a conocer "se parecen bastante" a los próximos informes de CBP. Los datos preliminares se dividen de la siguiente manera: 18,800 niños no acompañados

99,300 adultos solos

53,500 familias Todos los encuentros sucedieron en el mes de marzo, entonces, ¿qué significa esto? Algunos lo llaman una crisis y han culpado a la actual administración. “Una crisis causada por las élites en Washington D.C.”, dijo el gobernador de Arizona, Doug Ducey, durante una visita a la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado. Otros lo llamaron un desafío planteado como resultado de la administración previa. No hay duda de que los datos revelan un problema preocupante, ¿pero desde cuándo ha estado sucediendo esto? El analista de datos de ABC15, Garrett Archer, revisó los datos para ver si existe la posibilidad de que se rompa un récord. “Parece que vamos a estar en un nivel alto que no hemos visto en 15 años desde el 2006. El único número que parece que no romperá un récord es el de encuentros de familias. Es mucho más bajo que en el 2019", dijo Archer. Las cifras de adultos solos muestran casi 100,000 o el 58% de todos los encuentros en marzo. "Podemos ver que el número de encuentros con adultos solos es aproximadamente tres veces mayor hasta ahora de lo que suele ser", agregó Archer. Sin embargo, no significa que 100,000 adultos solos hayan cruzado la frontera y eso se debe a una política llamada Título 42. “Los encuentros fronterizos han aumentado desde abril cuando el presidente Trump instituyó las expulsiones del Título 42 en la frontera”, dijo Aaron Reichlin-Melnick. Reichlin-Melnick trabaja con el Consejo Americano de Inmigración, una organización que aboga por los inmigrantes. “Debido a que esas expulsiones llevaron a que la mayoría de los adultos solos fueran expulsados ​​de regreso a México en cuestión de horas. Eso llevó a la gente a regresar a los patrones que no habíamos visto en la frontera en casi 20 años. Muchas de ellas son las mismas personas que cruzan varias veces y son devueltas rápidamente”, dijo Reichlin-Melnick. Su investigación coincide con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y dice que la tendencia que se ve ahora de adultos solos que cruzan estaba destinada a ocurrir. “A pesar de quién fuera presidente en enero, hubiéramos visto esta tendencia acelerarse. Esta práctica de expulsiones rápidas de personas a México básicamente replica lo que solía hacer la Patrulla Fronteriza en las décadas de 1980 y 1990 y principios de la de 2000. Con lo que se conocía como retornos voluntarios cuando las personas cruzaban la frontera y simplemente eran enviadas de regreso a México de inmediato”, dijo Reichlin-Melnick. Entonces, ¿estamos viendo los mismos patrones una y otra vez? “Existe una estacionalidad establecida para los encuentros en la frontera suroeste. Lo que vemos es que constantemente en los últimos 20 años el número de encuentros aumenta de diciembre a marzo. Esto se manifiesta en casi todos los formatos de datos, desde los adultos solos hasta los menores no acompañados y familias. Esencialmente, todo tipo de patrón de migración aumenta de diciembre a marzo”, dijo Archer. En el 2019, los encuentros familiares fueron significativamente altos. “El CBP opera en un año fiscal de octubre a septiembre. Entonces, si miramos de octubre a marzo, en este momento los encuentros de familias son la mitad de lo que fue en 2019, esa es la cantidad que hubo en 2019. 190,000 hasta este punto y ahora solo ha habido alrededor de 90,000”, agregó Archer. Pero algo que nunca antes se había visto es el creciente número de niños no acompañados con casi 19,000 en solo un mes. "Eso es más alto que cualquier número que haya informado la CBP, por lo que, a menos que algo cambie en los números en el futuro, 2021 no solo romperá un récord para los menores no acompañados, sino que lo superará en una cantidad bastante significativa", dijo Archer. Los datos muestran que siempre ha habido un patrón de inmigrantes que llegan a pesar de quién sea el presidente. Aunque los datos son importantes, es importante analizar lo que hay debajo de esos números y explorar algunas de las causas de migración.

