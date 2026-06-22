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Arizona’s first Buc-ee’s brings excitement, Beaver Nuggets, in-house beef jerky, and themed merchandise

Here's a look inside the newest West Valley Travel Center

Doors open at 6 a.m. on June 22, followed by a ribbon-cutting ceremony at 8 a.m. The excitement was evident, with some travelers waiting in line since midnight for the grand opening of the Goodyear travel center.

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Arizona’s first Buc-ee’s brings excitement, Beaver Nuggets, in-house beef jerky, and themed merchandise

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  • Buc-ee's in Goodyear, Arizona
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  • Texas Round up at Exclusive merchandise at Goodyear's Buc-ee’s.
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  • Exclusive merchandise at Goodyear's Buc-ee’s.
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  • Take an inside look at Arizona's first Buc-ee’s
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Buc-ee's in Goodyear, ArizonaABC15
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Texas Round up at Exclusive merchandise at Goodyear's Buc-ee’s.ABC15 | Nicole Gutierrez
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Exclusive merchandise at Goodyear's Buc-ee’s.ABC15 | Nicole Gutierrez
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Take an inside look at Arizona's first Buc-ee’sABC15 | Nicole Gutierrez
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