Un camión de comida puertorriqueña brinda más que un gusto al paladar en el Valle

Posted at 11:00 PM, Sep 18, 2021

PHOENIX — Parte de la cultura y sabores auténticos de la Isla del Encanto se mantienen vivos dentro del barrio de Melrose en Phoenix. Es imposible caminar por la Avenida Siete entre las calles de Indian School y Camelback, y no notar un pequeño camion de comida de color negro de nombre “Phoenix Coqui”. Los aromas de la gastronomía boricua lo delatan inmediatamente. Phoenix Coqui es el primer camión de comida puertorriqueña en el estado trayendo los sabores de la Isla del Encanto a los Arizonenses. Tras mudarse de Puerto Rico en el 2014, Alexis Carbajal y su compañero Juan Alberto Ayala dicen que no podían encontrar los sabores auténticos de la isla en Phoenix, así que decidieron empezar su empresa en el 2017. Desde entonces, residentes del Valle han formado filas para poder disfrutar de los auténticos platillos. De hecho, alrededor de 300 personas se hicieron presentes en la gran apertura para conectarse con Borinquen en el 2017. El menú incluye tostones, alcapurrias, y mofongo, que son variaciones de plátanos machacados o fritos. La comida más popular es el pernil con arroz con gandules, que es un plato tradicional navideño que tiene puerco desmenuzado cocido lento. Cualquiera que sea la preferencia de su paladar, Phoenix Coqui está listo para servir a cualquier persona dispuesta a probarlo. Pero para los dueños, el escuchar los cumplidos de sus compatriotas Boricuas hace que todo valga la pena. “Para nosotros, el mayor placer es ser ese punto para las persona que extrañan a su isla y a su gente y ser un punto para unirse y vivir en comunidad y compartir,” dijo el cofundador Alexis Carbajal. Para más información sobre Phoenix Coqui, visite: https://phoenixcoqui.com/

