Arizona abrirá elegibilidad de vacunas COVID-19 para mayores de 16 años este miércoles

El gobernador Doug Ducey anunció el lunes que Arizona abrirá la elegibilidad de la vacuna COVID-19 para mayores de 16 años a partir del miércoles, 24 de marzo. Residentes podrán registrarse para citas en los sitios de vacunación administrados por el estado en los condados de Maricopa, Pima y Yuma desde las 8 a.m. del miércoles. El registro se puede realizar en línea al hacer clic aquí. “Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo llevar la vacuna a la comunidad de la manera más rápida, amplia y equitativa posible”, dijo el gobernador Ducey. "Dada una revisión exhaustiva de los datos de vacunación, el suministro anticipado de vacunas y la demanda actual entre los grupos priorizados, ahora es el momento de dar este siguiente paso crítico". RELACIONADA: Lo que necesita saber para registrarse para su vacuna COVID-19 en Arizona Los sitios de vacunación que administran la vacuna Pfizer, incluidos los administrados por el estado, podrán vacunar a arizonenses de 16 años o más. Las autoridades dicen que tanto en el condado de Maricopa como en los sitios administrados por el estado, los jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el consentimiento de los padres para recibir la vacuna. Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson, que se proporcionan a los condados, están aprobadas para los mayores de 18 años y actualmente no se proporcionan en los sitios de vacunación administrados por el estado. Tras el anuncio del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, los funcionarios de salud del condado de Maricopa dijeron que están "finalizando un plan" y que "adoptarán la misma priorización que el estado de Arizona". No se compartieron detalles sobre cuándo estarán disponibles las citas para los sitios de vacunación administrados por el condado. Desde el lunes 22 de marzo, se habían administrado casi tres millones de dosis en Arizona. Más de un millón de arizonenses han sido completamente vacunados. En una conferencia de prensa el lunes, la Dra. Cara Christ dijo que el estado debería poder alcanzar la inmunidad colectiva para este verano u otoño. El estado dice que hay casi 3,000 cancelaciones por día, ya que personas encuentran citas anteriores. ADHS dijo que a partir del martes por la mañana, 34,200 citas para esta semana todavía están disponibles para personas mayores de 55 años. A las 8 a.m. del miércoles, las citas que quedan para esta semana estarán disponibles para todos. ADHS espera tener disponibles alrededor de 80,000 citas a las 11 a.m. del viernes para los sitios estatales, incluido el nuevo sitio de vacunación en Yuma. Para aquellos que no puedan hacer citas el miércoles o viernes, se abrirán más cada viernes después de eso. Los funcionarios de salud dijeron que personas pueden ver si hay citas disponibles debido a cancelaciones en el sitio web de ADHS al hacer clic aquí. Con los requisitos nuevos, Christ dice que esto les permitirá ahora vacunar a familias enteras. Antes, aquellos que encajaban en la categoría de edad podían vacunarse, pero otros miembros que no calificaban no podían vacunarse. Christ también dice que el estado trabajará directamente con socios de DES y algunos grupos de apoyo, para programar eventos de vacunación para personas con discapacidades. El 4 de abril, el sitio de vacunación del Estadio State Farm se trasladará al interior y Christ dice que la ubicación también podría estar cambiando. "Lo que queremos hacer es no mantener el Estadio State Farm activado durante el verano, buscando un lugar para trasladarlo potencialmente al interior. Creo que los Cardinales necesitan su espacio de vuelta. Les pedí de seis a ocho semanas, eso fue en enero y ahora estamos aquí hasta potencialmente mayo. Estamos buscando ese sitio interior. Va a hacer mucho calor aquí y nuestros iPads no funcionarán tan bien con el calor, así que anticipamos tener esto al menos hasta mayo, tal vez hasta junio", dijo Christ.

