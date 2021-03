Lo que necesita saber para registrarse para su vacuna COVID-19 en Arizona

ABC15

El lunes, funcionarios estatales anunciaron que todos los arizonenses mayores de 16 años serán elegibles para registrarse para la vacuna COVID-19 a partir del miércoles. El registro en los sitios de vacunación administrados por el estado en los condados de Maricopa, Pima y Yuma estará abierto desde las 8 a.m. del 24 de marzo. A continuación, hay algunos consejos para quienes deseen programar una cita para la vacuna: Cree una cuenta de Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y complete su perfil con su información antes de programar su cita. El sitio web de ADHS le pedirá información de contacto e información de seguro cuando complete la información de su perfil.

Los sitios de vacunación que administran la vacuna Pfizer, incluidos los administrados por el estado, podrán vacunar a los arizonenses mayores de 16 años.

Para aquellos sin acceso a Internet o sin acceso a una computadora, ADHS dice pueden llamar al 1-844-542-8201 para obtener ayuda. Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson, que se proporcionan a los condados, están aprobadas para los mayores de 18 años y actualmente no se proporcionan en los sitios de vacunación administrados por el estado. Las autoridades dicen que tanto en el condado de Maricopa como en los sitios administrados por el estado, los jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el consentimiento de los padres para recibir la vacuna. ADHS dijo que ahora también está abriendo citas a las 11 a.m. todos los viernes para las siguientes ubicaciones:

Estadio State Farm en Glendale

Estadio Municipal de Phoenix de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe

Colegio Comunitario Chandler-Gilbert

Universidad de Arizona en Tucson

A partir de este viernes, el Centro Cívico de Yuma en el condado de Yuma ADHS dijo que a partir del martes por la mañana, 34,200 citas para esta semana todavía están disponibles para personas mayores de 55 años. A las 8 a.m. del miércoles, las citas que quedan para esta semana estarán disponibles para todos. ADHS espera tener disponibles alrededor de 80,000 citas a las 11 a.m. del viernes para los sitios estatales, incluido el nuevo sitio de vacunación en Yuma. Para aquellos que no puedan hacer citas el miércoles o viernes, se abrirán más cada viernes después de eso. Los funcionarios de salud dijeron que personas pueden ver si hay citas disponibles debido a cancelaciones en el sitio web de ADHS al hacer clic aquí. Tras el anuncio de ADHS, los funcionarios de salud del condado de Maricopa dijeron que están “finalizando un plan” y que “adoptarán la misma prioridad que el estado de Arizona”. No se compartieron detalles sobre cuándo estarán disponibles las citas para los sitios de vacunación administrados por el condado. La Dra. Cara Christ, directora de ADHS, dijo que sus equipos están abordando algunos de los problemas técnicos que se vieron anteriormente en el proceso de implementación cuando el sitio web del condado tuvo problemas debido a la alta demanda. Según Christ, existen nuevos sistemas para garantizar que las citas se realicen durante el proceso de registro en línea, un problema con el que muchas personas se encontraron a principios de este año cuando intentaban registrarse. Dado que se espera que las temperaturas aumenten en las próximas semanas, ADHS planea hacer la transición de su sitio de vacunación más grande en el Estadio State Farm a un nuevo horario nocturno. El Estadio State Farm ha funcionado las 24 horas desde que abrió en enero, pero el 4 de abril eso cambiará con un nuevo horario a partir de las 5 p.m. hasta las 9 a.m. Desde el lunes 22 de marzo, se han administrado casi tres millones de dosis en Arizona, y más de un millón de arizonenses han sido completamente vacunados.

