2026 PHOTOS: Second day's top-dollar Barrett-Jackson Scottsdale Auction results

The revving runs from January 17-25

Barrett-Jackson’s collector car auction is highlighting its exotic and custom vehicles! Check out the top 10 best-selling cars from the second day of the event.

1966 VOLKSWAGEN 21-WINDOW CUSTOM MICROBUS
  • #1: 1966 VOLKSWAGEN 21-WINDOW CUSTOM MICROBUS
  • Sold for $102,300.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1994 CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM
  • #2: 1994 CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM
  • Sold for $102,300.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1966 FORD F-100 CUSTOM PICKUP
  • #3: 1966 FORD F-100 CUSTOM PICKUP
  • Sold for $88,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1984 JEEP GRAND WAGONEER
  • #4: 1984 JEEP GRAND WAGONEER
  • Sold for $82,500.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 2025 POLARIS XPEDITION XP5 NORTHSTAR CUSTOM UTV
  • #5: 2025 POLARIS XPEDITION XP5 NORTHSTAR CUSTOM UTV
  • Sold for $80,300.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 2021 CHEVROLET CAMARO 2SS
  • #6: 2021 CHEVROLET CAMARO 2SS
  • Sold for $77,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 2014 CHEVROLET CORVETTE PREMIERE EDITION CUSTOM COUPE
  • #7: 2014 CHEVROLET CORVETTE PREMIERE EDITION CUSTOM COUPE
  • Sold for $71,500.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1965 427 ROADSTER RE-CREATION
  • #8: 1965 427 ROADSTER RE-CREATION
  • Sold for $71,500.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1986 GMC K1500 CUSTOM PICKUP
  • #9: 1986 GMC K1500 CUSTOM PICKUP
  • Sold for $66,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1967 CHEVROLET CHEVELLE CUSTOM COUPE Photo by: Barrett-Jackson Auctions

