2026 PHOTOS: Second day's top-dollar Barrett-Jackson Scottsdale Auction results
The revving runs from January 17-25
Barrett-Jackson’s collector car auction is highlighting its exotic and custom vehicles! Check out the top 10 best-selling cars from the second day of the event.
- #1: 1966 VOLKSWAGEN 21-WINDOW CUSTOM MICROBUS
- Sold for $102,300.
- #2: 1994 CADILLAC FLEETWOOD BROUGHAM
- Sold for $102,300.
- #3: 1966 FORD F-100 CUSTOM PICKUP
- Sold for $88,000.
- #4: 1984 JEEP GRAND WAGONEER
- Sold for $82,500.
- #5: 2025 POLARIS XPEDITION XP5 NORTHSTAR CUSTOM UTV
- Sold for $80,300.
- #6: 2021 CHEVROLET CAMARO 2SS
- Sold for $77,000.
- #7: 2014 CHEVROLET CORVETTE PREMIERE EDITION CUSTOM COUPE
- Sold for $71,500.
- #8: 1965 427 ROADSTER RE-CREATION
- Sold for $71,500.
- #9: 1986 GMC K1500 CUSTOM PICKUP
- Sold for $66,000.