2026 PHOTOS: Highest-priced highlights from day three at Barrett-Jackson Scottsdale Auction

The auction runs until January 25

Barrett-Jackson’s collector car auction presents a lineup of rare and uniquely customized vehicles! Check out the top 12 best-selling cars from the third day of the event.

1985 CHEVROLET C10 PICKUP
  • #1:1985 CHEVROLET C10 PICKUP
  • Sold for $132,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1966 FORD F-100 CUSTOM PICKUP
  • #2:1966 FORD F-100 CUSTOM PICKUP
  • Sold for $110,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1967 FORD BRONCO CUSTOM SUV
  • #3: 1967 FORD BRONCO CUSTOM SUV
  • Sold for $110,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1948 CHRYSLER TOWN & COUNTRY
  • #4: 1948 CHRYSLER TOWN & COUNTRY
  • Sold for $110,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1938 FORD BUSINESS CUSTOM COUPE
  • #5: 1938 FORD BUSINESS CUSTOM COUPE
  • Sold for $110,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1972 CHEVROLET CHEVELLE CUSTOM COUPE
  • #6: 1972 CHEVROLET CHEVELLE CUSTOM COUPE
  • Sold for $106,700.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 2017 CHEVROLET CORVETTE Z06
  • #7: 2017 CHEVROLET CORVETTE Z06
  • Sold for $99,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 2014 ASTON MARTIN VANQUISH
  • #8: 2014 ASTON MARTIN VANQUISH
  • Sold for $93,500.00
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1970 FORD TORINO GT SPORTSROOF
  • #9: 1970 FORD TORINO GT SPORTSROOF
  • Sold for $93,500.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1998 PANOZ AIV ROADSTER
  • #10: 1998 PANOZ AIV ROADSTER
  • Sold for $91,300.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 2025 INDIAN SPORT CHIEF RT MOTORCYCLE
  • #11: 2025 INDIAN SPORT CHIEF RT MOTORCYCLE
  • Sold for $180,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions 1957 CHEVROLET BEL AIR CUSTOM COUPE
  • #12: 1957 CHEVROLET BEL AIR CUSTOM COUPE
  • Sold for $100,000.
Photo by: Barrett-Jackson Auctions

