2026 PHOTOS: Highest-priced highlights from day three at Barrett-Jackson Scottsdale Auction
The auction runs until January 25
Barrett-Jackson’s collector car auction presents a lineup of rare and uniquely customized vehicles! Check out the top 12 best-selling cars from the third day of the event.
- #1:1985 CHEVROLET C10 PICKUP
- Sold for $132,000.
- #2:1966 FORD F-100 CUSTOM PICKUP
- Sold for $110,000.
- #3: 1967 FORD BRONCO CUSTOM SUV
- Sold for $110,000.
- #4: 1948 CHRYSLER TOWN & COUNTRY
- Sold for $110,000.
- #5: 1938 FORD BUSINESS CUSTOM COUPE
- Sold for $110,000.
- #6: 1972 CHEVROLET CHEVELLE CUSTOM COUPE
- Sold for $106,700.
- #7: 2017 CHEVROLET CORVETTE Z06
- Sold for $99,000.
- #8: 2014 ASTON MARTIN VANQUISH
- Sold for $93,500.00
- #9: 1970 FORD TORINO GT SPORTSROOF
- Sold for $93,500.
- #10: 1998 PANOZ AIV ROADSTER
- Sold for $91,300.
- #11: 2025 INDIAN SPORT CHIEF RT MOTORCYCLE
- Sold for $180,000.
- #12: 1957 CHEVROLET BEL AIR CUSTOM COUPE
- Sold for $100,000.