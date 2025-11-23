Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsPhoenix Metro NewsCentral Phoenix News

Pricey! Phoenix home for sale now for $8,500,000

Check out this luxurious Phoenix home for sale now for $8,500,000.

Screenshot 2025-11-18 at 7.32.13 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.32.20 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.32.30 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.32.42 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.33.18 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.33.25 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.33.39 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.33.54 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.33.59 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.33.47 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.34.09 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.34.15 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.34.43 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.34.26 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.34.55 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.35.07 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.35.13 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.35.42 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.35.19 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.35.27 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow Screenshot 2025-11-18 at 7.35.36 AM.png $8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Photo by: Zillow

Pricey! Phoenix home for sale now for $8,500,000

close-gallery
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.32.13 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.32.20 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.32.30 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.32.42 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.33.18 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.33.25 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.33.39 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.33.54 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.33.59 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.33.47 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.34.09 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.34.15 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.34.43 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.34.26 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.34.55 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.35.07 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.35.13 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.35.42 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.35.19 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.35.27 AM.png
  • Screenshot 2025-11-18 at 7.35.36 AM.png

Share

$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
$8,500,000 - 4729 E. Arcadia Ln., Phoenix - 5 bedrooms, 7 bathrooms/6,426 square feet - Photos/info from Zillow on 11/18/25.Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next