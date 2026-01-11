Local National Weather Sports Traffic Watch Now
12  WX Alerts
NewsPhoenix Metro NewsCentral Phoenix News

Pricey! Phoenix home for sale now $4,250,000

Check out this gorgeous Phoenix home for sale now $4,250,000.

Screenshot 2026-01-06 at 8.05.09 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.05.00 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.04.53 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.04.43 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.05.56 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.05.40 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.05.47 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.06.02 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.09.53 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.11.47 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.11.35 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.13.29 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.13.13 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.13.43 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.13.54 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.14.06 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.15.17 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.15.08 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.16.08 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.16.22 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.16.29 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.16.36 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.16.52 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.17.04 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow Screenshot 2026-01-06 at 8.17.22 AM.png $4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Photo by: Zillow

Pricey! Phoenix home for sale now $4,250,000

close-gallery
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.05.09 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.05.00 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.04.53 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.04.43 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.05.56 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.05.40 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.05.47 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.06.02 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.09.53 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.11.47 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.11.35 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.13.29 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.13.13 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.13.43 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.13.54 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.14.06 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.15.17 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.15.08 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.16.08 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.16.22 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.16.29 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.16.36 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.16.52 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.17.04 AM.png
  • Screenshot 2026-01-06 at 8.17.22 AM.png

Share

$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
$4,250,000 - 3007 N. Manor Dr. W, Phoenix - 5 bedrooms, 6 bathrooms/5,644 square feet - Photos/info from Zillow on 1/6/25Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next