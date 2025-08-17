Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsPhoenix Metro NewsCentral Phoenix News

Pricey! Phoenix apartment for sale now for $2,795,000

Check out this gorgeous Phoenix apartment for sale now for $2,795,000.

Screenshot 2025-08-11 at 12.23.09 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.23.22 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.22.42 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.20.35 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.20.28 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.22.52 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.19.59 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.20.54 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.20.44 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.21.21 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.21.05 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.21.14 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.21.42 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.22.14 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.21.53 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.21.35 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.22.21 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-11 at 12.22.32 PM.png $2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Photo by: Zillow

Pricey! Phoenix apartment for sale now for $2,795,000

close-gallery
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.23.09 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.23.22 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.22.42 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.20.35 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.20.28 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.22.52 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.19.59 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.20.54 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.20.44 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.21.21 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.21.05 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.21.14 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.21.42 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.22.14 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.21.53 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.21.35 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.22.21 PM.png
  • Screenshot 2025-08-11 at 12.22.32 PM.png

Share

$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next