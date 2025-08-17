Pricey! Phoenix apartment for sale now for $2,795,000
Check out this gorgeous Phoenix apartment for sale now for $2,795,000.
$2,795,000 - 2 Biltmore Est., Unit 115, Phoenix - 4 bedrooms, 3.5 bathrooms/3,931 square feet - Photos/info from Zillow on 8/11/25