Pricey! Sedona home for sale now for $4,625,000
Check out this gorgeous Sedona home for sale now for $4,625,000.
$4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow $4,625,000 - 40 Roadrunner Lane, Sedona - 7 bedrooms, 5 bathrooms/ 4,630 square feet - Photos/info from Zillow on 12/8/25.Photo by: Zillow