Pricey! Flagstaff home for sale now for $4,999,999
Check out this gorgeous Flagstaff home for sale now for $4,999,999.
$4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow $4,999,999 - 4840 E. Gandalf Ln., Flagstaff - 4 bedrooms, 6 bathrooms/5,411 square feet - Photos/info from Zillow on 9/23/25.Photo by: Zillow