Pricey! Flagstaff home for sale now for $3,900,000
Check out this gorgeous Flagstaff home for sale now for $3,900,000!
$3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow $3,900,000 - 3468 S. Del Mar Ct., Flagstaff - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 4,296 square feet - Photos/info from Zillow on 1/28/26.Photo by: Zillow