Local National Weather Sports Traffic Watch Now
5  WX Alerts
NewsLocal NewsNortheast Valley NewsScottsdale News

Pricey! Scottsdale home for sale now for $9,000,000

Check out this gorgeous Scottsdale home for sale now for $9,000,000.

Screenshot 2026-02-23 at 10.09.49 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.21 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.09.59 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.15 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.08 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.32 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.38 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.15.34 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.45 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.10.57 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.09.41 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.15.44 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.16.05 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.16.21 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.16.36 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.15.54 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.16.44 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.17.04 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.16.55 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.17.13 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.17.23 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.17.31 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.17.42 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.17.54 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.18.01 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-23 at 10.18.07 AM.png $9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Photo by: Zillow

Pricey! Scottsdale home for sale now for $9,000,000

close-gallery
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.09.49 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.21 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.09.59 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.15 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.08 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.32 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.38 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.15.34 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.45 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.10.57 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.09.41 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.15.44 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.16.05 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.16.21 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.16.36 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.15.54 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.16.44 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.17.04 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.16.55 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.17.13 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.17.23 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.17.31 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.17.42 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.17.54 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.18.01 AM.png
  • Screenshot 2026-02-23 at 10.18.07 AM.png

Share

$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
$9,000,000 - 9422 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 7 bedrooms, 10 bathrooms/ 11,480 square feet - Photos/info from Zillow on 2/23/26Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next