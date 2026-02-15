Pricey! Scottsdale home for sale now for $18,250,000
Check out this gorgeous Scottsdale home for sale now for $18,250,000.
$18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow $18,250,000 - 6415 E. Exeter Blvd., Scottsdale - 5 bedrooms, 8 bathrooms/ 8,434 square feet - Photos/info from Zillow on 2/13/26Photo by: Zillow