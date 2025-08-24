Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsNortheast Valley NewsScottsdale News

Pricey! Scottsdale home for sale now for $14,500,000

Check out this sprawling Scottsdale home for sale now for $14,500,000.

Screenshot 2025-08-20 at 4.43.08 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.43.22 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.42.37 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.42.56 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.44.00 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.43.53 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.44.09 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.39.20 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-19 at 11.04.58 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.39.33 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.40.16 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-19 at 11.04.25 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.39.41 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-19 at 11.04.36 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.39.55 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.40.06 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.40.26 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-19 at 11.04.49 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.40.36 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.41.00 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.40.51 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.42.28 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.41.37 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.42.48 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow Screenshot 2025-08-20 at 4.43.46 AM.png $14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Photo by: Zillow

Pricey! Scottsdale home for sale now for $14,500,000

close-gallery
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.43.08 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.43.22 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.42.37 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.42.56 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.44.00 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.43.53 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.44.09 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.39.20 AM.png
  • Screenshot 2025-08-19 at 11.04.58 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.39.33 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.40.16 AM.png
  • Screenshot 2025-08-19 at 11.04.25 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.39.41 AM.png
  • Screenshot 2025-08-19 at 11.04.36 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.39.55 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.40.06 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.40.26 AM.png
  • Screenshot 2025-08-19 at 11.04.49 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.40.36 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.41.00 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.40.51 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.42.28 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.41.37 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.42.48 AM.png
  • Screenshot 2025-08-20 at 4.43.46 AM.png

Share

$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
$14,500,000 - 10201 E. Happy Valley Rd., Scottsdale - 6 bedrooms, 9 bathrooms/ 12,724 square feet - Photos/info from Zillow on 8/20/25Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next