Pricey! Paradise Valley home for sale now for $35,000,000
Check out this gorgeous Paradise Valley home for sale now for $35,000,000.
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow