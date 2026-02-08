Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsLocal NewsNortheast Valley News Paradise Valley News

Pricey! Paradise Valley home for sale now for $35,000,000

Check out this gorgeous Paradise Valley home for sale now for $35,000,000.

Screenshot 2026-02-02 at 11.05.18 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.04.32 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.05.29 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.05.41 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.04.40 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.05.05 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.06.21 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.06.47 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.06.32 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.06.08 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.06.55 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow Screenshot 2026-02-02 at 11.07.03 AM.png $35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Photo by: Zillow

Pricey! Paradise Valley home for sale now for $35,000,000

close-gallery
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.05.18 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.04.32 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.05.29 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.05.41 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.04.40 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.05.05 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.06.21 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.06.47 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.06.32 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.06.08 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.06.55 AM.png
  • Screenshot 2026-02-02 at 11.07.03 AM.png

Share

$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
$35,000,000 - 5815 N. Saguaro Rd., Paradise Valley - 15 bedrooms, 16 bathrooms/ 22,000 square feet - Photos/info from Zillow on 2/2/26Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next