Pricey! Paradise Valley home for sale now for $10,500,000
Check out his gorgeous Paradise Valley home for sale now for $10,500,000.
$10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow $10,500,000 - 6209 N. Casa Blaca Dr., Paradise Valley - 5 bedrooms, 5.5 bathrooms/ 6,886 square feet - Photos/info from Zillow on 9/15/25.Photo by: Zillow