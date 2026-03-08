Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsLocal NewsCentral & Southern Arizona NewsWickenburg News

Pricey! Wickenburg ranch for sale now for $5,500,000

Check out this sprawling Wickenburg ranch for sale now for $5,500,000.

Screenshot 2026-03-03 at 11.04.26 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.02.24 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.03.13 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.02.33 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.02.55 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.03.02 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.02.46 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.03.32 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.03.22 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.04.04 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.05.12 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.05.41 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.05.30 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.05.50 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.06.01 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.06.10 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.06.18 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.06.37 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.07.26 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.07.05 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.07.17 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.07.39 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.08.04 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.08.25 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.07.51 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.08.48 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow Screenshot 2026-03-03 at 11.09.10 AM.png $5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Photo by: Zillow

Pricey! Wickenburg ranch for sale now for $5,500,000

close-gallery
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.04.26 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.02.24 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.03.13 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.02.33 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.02.55 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.03.02 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.02.46 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.03.32 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.03.22 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.04.04 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.05.12 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.05.41 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.05.30 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.05.50 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.06.01 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.06.10 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.06.18 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.06.37 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.07.26 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.07.05 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.07.17 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.07.39 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.08.04 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.08.25 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.07.51 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.08.48 AM.png
  • Screenshot 2026-03-03 at 11.09.10 AM.png

Share

$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
$5,500,000 - 50602 N US Highway 60 Ave, Wickenburg - 4 bedrooms, 4 bathrooms/ 8,682 square feet - Photos/info from Zillow on 3-3-26.Zillow
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next