Pricey! Marana home for sale now for $3,995,000
Check out this gorgeous Marana home for sale now for $3,995,000.
$3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow $3,995,000 - 6167 W. Seven Saguaros Cir., Marana - 4 bedrooms, 5 bathrooms/ 5,014 square feet - Photos/info from Zillow on 10/27/25Photo by: Zillow