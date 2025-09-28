PHOTOS: SpaceX rocket launches in California, seen across Arizona
The rocket launched at about 7:04 p.m. local time
Many across Arizona saw a rocket streak across the sky Sunday night. SpaceX launched a Falcon9 rocket from California just after 7 p.m.
