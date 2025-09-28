Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsLocal News

PHOTOS: SpaceX rocket launches in California, seen across Arizona

The rocket launched at about 7:04 p.m. local time

Many across Arizona saw a rocket streak across the sky Sunday night. SpaceX launched a Falcon9 rocket from California just after 7 p.m.

Space X 9-28-25 Photo by: Jasmine Clark Space X 9-28-25 Photo by: Rebecca Sunda Space X 9-28-25 Photo by: Maria Benbow Space X 9-28-25 Photo by: Jonathan Camp Space X 9-28-25 Photo by: Scott Miller Space X 9-28-25 Photo by: Rebecca Sunda 9-28-25 SpaceX Photo by: Amanda Hanson 9-28-25 SpaceX Photo by: Paula De La Puente Space X 9-28-25 Photo by: Janelle Mayweather Space X 9-28-25 Photo by: Gail Beilin Space X 9-28-25 Photo by: Scott Miller 9-28-25 SpaceX Photo by: Rhonda Dimas Space X 9-28-25 Photo by: Gail Beilin Space X 9-28-25 Photo by: Scott Miller Space X 9-28-25 Photo by: Janelle Mayweather 9-28-25 SpaceX Photo by: Richard Skinner 9-28-25 SpaceX Photo by: Rhonda Dimas 9-28-25 SpaceX Photo by: Linda LeSueur 9-28-25 SpaceX Photo by: Amanda Hanson 9-28-25 SpaceX Photo by: Pam Green

PHOTOS: SpaceX rocket launches in California, seen across Arizona

close-gallery
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • 9-28-25 SpaceX
  • 9-28-25 SpaceX
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • 9-28-25 SpaceX
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • Space X 9-28-25
  • 9-28-25 SpaceX
  • 9-28-25 SpaceX
  • 9-28-25 SpaceX
  • 9-28-25 SpaceX
  • 9-28-25 SpaceX

Share

Jasmine Clark
Rebecca Sunda
Maria Benbow
Jonathan Camp
Scott Miller
Rebecca Sunda
Amanda Hanson
Paula De La Puente
Janelle Mayweather
Gail Beilin
Scott Miller
Rhonda Dimas
Gail Beilin
Scott Miller
Janelle Mayweather
Richard Skinner
Rhonda Dimas
Linda LeSueur
Amanda Hanson
Pam Green
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next