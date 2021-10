Víctimas de violación sexual enfrentan varios impedimentos al solicitar asilo en los EE. UU.

Posted at 12:44 PM, Oct 15, 2021

Los defensores de los migrantes han estado demandando ante los grupos de derechos humanos que se le exija a la administración Biden que ponga fin al "Título 42", una directiva de salud pública que permite al gobierno expulsar a migrantes debido a la pandemia de COVID-19. Bajo el Título 42, los solicitantes de asilo son expulsados rápidamente de los EE. UU. sin acceso a una entrevista con un oficial de asilo o con un juez de inmigración. Si bien la Casa Blanca afirma que los casos de los solicitantes de asilo están siendo examinados antes de ser expulsados, surgen informes que lo disputan y los abogados de inmigración dicen que la mayoría de los solicitantes de asilo no pasan del primer paso, conocido como la "entrevista de miedo creíble" llevada a cabo por un oficial de asilo. ¿Quiénes son los oficiales de asilo? "Un oficial de asilo sería esencialmente un tipo de guardián para proteger a nuestros jueces de inmigración de ser sobrecargados por casos de asilo, para eso fue al menos diseñado este proceso. Los oficiales de la oficina de asilo están capacitados en la ley de asilo, pero no son jueces", explicó la abogada de inmigración, Hillary Walsh. Una vez que un migrante pasa con un oficial de asilo, el migrante debe pasar por un interrogatorio sobre las razones para solicitar asilo en los EE. UU., lo que se denomina una "entrevista de miedo creíble". En este paso, el oficial puede determinar si el migrante califica para ver a un juez de inmigración. Solicitud de asilo por violencia sexual Walsh representa a Amarjeet Kaur, una mujer de la India que estuvo detenida dentro de un centro de detención de Eloy de abril a octubre de 2021. Kaur cruzó la frontera para buscar asilo cerca de Yuma en el mes de abril. Fue procesada por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y luego enviada a Eloy, Arizona, donde un oficial de asilo determinó que no cumplía con los requisitos para protección. Kaur está a punto de ser deportada a pesar de pedir protección como víctima de violación sexual. "Le dijeron que no podía obtener asilo aquí; ni siquiera podía solicitarlo porque no calificaba porque a su violador le gustaba ella, lo cual no es una base para solicitar asilo en los Estados Unidos", afirmó Walsh. "Me dijeron que nos gustas ..." En su declaración al oficial de asilo, Kaur dijo que el atacante le dijo que "le gustaba" mientras la violaba. "Esas palabras exactas que ella dijo fueron utilizadas en su contra", declaró Walsh. En los documentos oficiales proporcionados a ABC15, el oficial de asilo a cargo de la entrevista de miedo creíble de Kaur escribió: "La demandante testificó que fue violada, pero sin motivo aparente. La demandante declaró que en el momento en que la demandante fue violada, el agresor le dijo que le gustaba. Esto indica que la demandante fue perjudicada por motivos personales y no por motivos protegidos por la ley". "Determinaron que, porque su violador le dijo que le gustaba, que por eso la violó y que esa no es una base para solicitar asilo en Estados Unidos", afirmó Walsh. Legalmente, no se puede hacer mucho para detener la deportación de Kaur porque se ordenó la expulsión acelerada. Bajo este proceso, los oficiales de asilo pueden expulsar rápidamente a los migrantes solicitantes de asilo con reclamos sin mérito. De esta manera buscan proteger a los jueces de inmigración de ser sobrecargados por casos. ¿Cuántos solicitantes de asilo pueden quedarse en comparación con los que son rechazados? "El año pasado, el 70% de los casos de asilo fueron negados, lo que fue significativamente más alto que la administración de Obama cuando la tasa de denegación fue de alrededor del 50%, que ya era más alta de lo que había sido en años anteriores", afirmó la directora legal del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados, Blaine Bokey. Bokey dice que es imposible saber cuántas de esas negaciones fueron víctimas de violencia sexual. "El gobierno no mantiene estadísticas sobre el tipo de casos que se presentan y a veces ni siquiera incluye el sexo del solicitante de asilo". Sistema de inmigración roto "Todo el sistema está roto y no tenemos que desecharlo. Pero si podemos analizarlo y podemos decir qué funciona y qué no. Ver dónde colocamos nuestros recursos", dijo Walsh. Actualmente, hay un atraso de más de 1.3 millones de casos en los tribunales de inmigración. Casi 400.000 de ellos son solicitantes de asilo con solicitudes pendientes que viven en el limbo durante años. "Tengo un cliente que inicialmente solicitó asilo en el aeropuerto JFK cuando llegó. Tenía su solicitud de asilo pendiente, creo que hace 12 años, podrían ser 15 años, desde que me contrató por primera vez. Y no hemos podido conseguirle ni siquiera una entrevista en Estados Unidos", afirmó Walsh. Pero también están los casos que no se reportan en las estadísticas, los casos de aquellos que son deportados antes de presentar la solicitud. La odisea para una víctima de violación sexual buscando asilo en los EE. UU. "Estoy mejor en el centro de detención porque la India no es segura", afirmó Amarjeet Kaur a través de un intérprete de Punjabi. No pudimos ver a Kaur en persona, pero pudimos hablar con ella por teléfono. Kaur expresó que está teniendo ataques de pánico y tiene miedo de contraer el COVID-19 mientras está detenida. Pero ella dice, el centro de detención todavía es un lugar más seguro que estar en la India donde, según ella, la policía se negó a protegerla. "La policía no estaba ayudando ni el gobierno", dijo Kaur. Ella sabe que la deportarán. "Lo que le pasa por la cabeza de ella es la idea de que volverá a ser sometida a esto, no puedo imaginar cómo sería ese vuelo a casa sabiendo que tu violador te está esperando de nuevo y que nadie va a hacer nada al respecto", dijo Walsh. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las víctimas de violación que buscan asilo en los EE. UU.? "Fuiste violada, y lo entendemos, pero no fuiste violada por la razón correcta", dijo Walsh. Periodista: ¿Cuáles son las razones correctas para ser violada? Walsh: ¿Cuáles son las razones correctas para ser violado bajo una ley de asilo de EE. UU.? Esa es la pregunta del millón. Walsh sabe que su cliente será deportada en cualquier momento, pero dice que espera que su caso pueda crear conciencia sobre la necesidad de supervisar el proceso de deportación acelerado. "Lo que pedimos es que ella pueda ver a un juez de inmigración, que considere que fue violada por ser mujer, y ser mujer es un grupo social particular que está protegido por la ley de asilo", afirmó Walsh. ABC15 se comunicó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU. sobre este caso. Un portavoz respondió lo siguiente: "Amarjeet Kaur, de 41 años, es un ciudadano de la India presente ilegalmente bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Kaur fue encontrada previamente por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos el 14 de abril. El 18 de abril, Kaur fue entregada a ICE. Actualmente permanece bajo custodia de ICE". ICE no confirmó su fecha de deportación, pero los abogados de Kaur creen que fue deportada el jueves. ABC15 continuará siguiendo este caso y actualizará esta nota una vez que esa información esté disponible. Walsh dice que hay demasiados casos similares al de Kaur y que no hay garantía de que ganen sus casos de ser aprobados para ver a un juez. Y si llegan a ganar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) siempre puede apelar la decisión, lo que significa más tiempo en los centros de detención. "El mantener a estas personas detenidas, no hace a los Estados Unidos más seguro, les está costando al contribuyente estadounidense más de $130 él mantener detenida a una persona todos los días", dijo Walsh.

