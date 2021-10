Una mujer del Valle busca crear conciencia sobre las contribuciones de los Afro-Latinos a estilismo

Posted at 8:10 PM, Oct 13, 2021

PHOENIX — En honor al mes de la Herencia Hispana, ABC15 destaca las contribuciones de la comunidad Afro-Latina en el Valle. "Yo promuevo a las mujeres, no solo a las Latinas, a mujeres de todo el mundo para que se sientan hermosas, bonitas," dijo Franchela Ulises. Ulises es estilista y fundadora de Mujeres of All Shades, una comunidad de moda y estilo para "mujeres poderosas para ser empoderadas, valoradas y apreciadas." Ella dice que su misión ha sido ayudar a otras mujeres a sentirse orgullosas de sus tradiciones, a empoderarse para amar el color de su piel y belleza a través del estilo y la moda. "Quiero representar a todas las mujeres de todos los orígenes, todas las texturas de cabello, todo tipo de cuerpo. Especialmente todos los colores de piel porque las Latinas, las Afroamericanas, las Anglosajonas y las niñas de todas partes del mundo, venimos en diferentes tonos y somos muy hermosas," dijo Ulises. A través de Mujeres of All Shades, Ulises asesora a las mujeres sobre su estilo de moda, a que se tomen fotos profesionales, pero lo más importante, a que se sientan seguras. "Independientemente del color de nuestra piel y la textura del cabello, todos podemos ser uno. Porque hay fuerza cuando todos trabajamos juntos," expresó Ulises. Las raíces de Ulises son de las Islas Vírgenes y la República Dominicana, dice que intenta transmitir a sus hijos las tradiciones de sus países, especialmente durante el Mes de la Herencia Hispana. "Tratamos de hacer nuestra comida típica, arroz, carne habichuela, sancocho, mangu, los tres golpes." Ulises dice que espera que más personas sepan que los Afro-Latinos siempre han existido y desea acabar con los estereotipos y que los Latinos pueden ser de la raza negra y hablar español también. "Cuando hablo español en lugares públicos o cerca de personas que no me conocen, me miran fijamente y no pueden creer que hablo español. La mirada que recibo, me ven como si fuera un extraterrestre, hay Latinos que se parecen a mí chicos, estamos aquí en el Valle," expresó Ulises.

