¿Quién mato a Jaiden Torrez? Sin avances en el caso del joven de 16 años 

ABC15

Posted at 8:31 AM, May 04, 2021

PHOENIX — Han sido tres meses desde que Jaiden Torrez de 16 años fue encontrado muerto a tiros dentro de su carro en el vecindario de Christown. La policía de Phoenix dice que el caso sigue sin avances, pero ahora la familia de Jaiden le pide a la comunidad que no se olvide de él. "Solo quiero saber quién [lo hizo], probablemente nunca sabré por qué, pero tenemos que averiguar quién lo hizo", dijo Gregory Gutiérrez, el padre de Jaiden. Torrez siguió los pasos de su padre desde la temprana edad, por lo que no fue una sorpresa verlo trabajando tan duro para convertirse en barbero, como su papá. Tenía solo 16 años y ya tenía clientes en fila, dijo Gutiérrez. Agrego que solo esperaba por una oportunidad para recibir un corte de las manos de su hijo. Pero le quitaron la vida demasiado pronto. "Yo solo quiero que nadie tenga que pasar por lo mismo", dijo Gutiérrez. Gutiérrez pasaba mucho tiempo con su hijo en la barbería familiar en el centro de Phoenix. Los recuerdos de Jaiden están por todos lados, sus fotos en la pared, la silla vacía y la música de Jaiden son un recordatorio diario para que su padre continúe luchando por justicia. "Es algo que no se lo deseas a tu peor enemigo", dijo Gutiérrez. Gutiérrez dice que no tiene palabras para describir como se siente perder a un hijo. Pero el dolor, él dice, es insoportable cuando es combinado con el sufrimiento del resto de la familia. "Como padre, lo vas a sentir pero cuando vez a tus hijos, como a mis hijas, a su mamá, a mi mamá. La manera en la que le duele a mi familia, eso es lo que más duele. No solo perdí a mi hijo, sino que tuve que ver a mi familia entera sufriendo y eso no está bien. Eso nunca va a estar bien para mí", dijo Gutiérrez. Quiere recordarle a la gente que no se olviden de su hijo Jaiden, sobre la alegría que fue robada de ellos. Dice que Jaiden estaba viviendo una vida de adolescente normal, amaba la música, bailar y escribir poesía. "Es simplemente desgarrador, quieres lo mejor para tus hijos. Nos esforzamos por darles todo lo que no teníamos y enseñarles todo lo que nunca supimos", dijo Gutiérrez. Según datos de la ciudad de Phoenix, han sucedido un total de tres homicidios este año en la misma área donde Torrez fue asesinado. "No se suponía que debía estar ahí fuera, no se le permitía estar ahí", dijo Gutiérrez. Silent Witness ofrece una recompensa de $1,000 por cualquier información que pueda ayudar a resolver este caso. La policía de Phoenix alienta a la comunidad a que los llame si tienen información que pueda ayudar a la familia de Jaiden. "Puede ser algo que no cree que sea gran cosa o que no se da cuenta de que podría ser esa pequeña pieza que necesitamos para ayudar a resolver este crimen para Jaiden y su familia", dijo la sargento de la policía de Phoenix Ann Justus. "Este chico no tenía nada malo en él, eso es lo que alucina en esta situación", expresó Gutiérrez. Una recompensa más alta podría significar una mayor probabilidad de que alguien se presente. Si desea donar para la recompensa, comuníquese con SilentWitness.org. Si tiene alguna información llame al 480-TESTIGO.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.