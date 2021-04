¿Quién es el hombre detrás de la estatuilla de los Premios Oscar?

Matt Sayles/AP

El nombre oficial es Premio de la Academia al Mérito, luego en 1939 la academia adoptó el apodo de Oscar. Emilio “El Indio” Fernández, un actor y cineasta mexicano muy conocido que usó el apodo de “el indio” por sus raíces de Kickapoo, afirmó ser el modelo para el trofeo durante su estadía en Hollywood en la década de 1920. Entonces, ¿podría ser que la estatuilla sea en realidad “El Oscar”? "La academia nunca ha reconocido la contribución de Emilio, pero Emilio fue muy insistente", dijo Guillermo Reyes. Reyes es profesor en The Sidney Poitier New American Film School en ASU y una de sus clases es sobre los Oscar. "Era el mejor amigo de Dolores del Río, quien estaba casada con el diseñador Cedric Gibbons, por lo que Emilio afirma que Cedric lo hizo posar y entonces fue así como Cedric salió con el diseño que luego entregará al escultor George Stanley", dijo Reyes. La historia nunca ha sido confirmada por la academia, pero físicamente son similares. "Él también había sido un soldado, llegó justo durante la revolución mexicana, en realidad estaba abandonando la revolución, así que estaba en forma". Sea cierto o no, la idea de que un latino represente premios tan importantes hace que algunas personas se emocionen. “Eso es fascinante. Creo que habría un número de personas a las que les encantaría la historia de toda la cultura latina, especialmente los mexicanos y los chicanos”, dijo Ángela Girón. Girón es profesora asistente en ASU y actriz, pero también aficionada de los Oscar. “Siempre me visto para los Oscar, simplemente me gusta, ya sabes. No me importa si estoy sola mirándolo en televisión, siempre me visto y [me hago un] triple sec”, dijo Girón. Ella dice que este año será especial. "He trabajado con un ganador del Oscar que fue nominado nuevamente este año como mejor actor, Gary Oldman. Interpreté a su secretaria paralegal en 'Criminal Law', que también está protagonizada por Kevin Bacon, así que cualquiera que me hable tiene seis grados de separación". Hablando de seis grados de separación, ABC15 se enteró durante esta entrevista que Reyes y Girón se conocen y que es una tradición que vean juntos los Oscar. “No tengo 'esmoquin', me puedo poner camisa y corbata, ya veremos, mientras haya champaña, estaré bien”, expresó Reyes. Ambos esperan ver más diversidad este año. “La industria cinematográfica está permitiendo poco a poco, pero está permitiendo que el rostro de Estados Unidos se haga realidad y por eso creo que tengo esperanzas en el futuro”, afirmó Reyes.

