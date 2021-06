Propietarios de pequeñas empresas reaccionan a la extensión del cierre fronterizo en Nogales

Posted at 2:13 PM, Jun 26, 2021

NOGALES, AZ — Los dueños de pequeñas empresas que trabajan en Arizona y México esperan que la administración Biden reconsidere la reciente decisión de mantener la frontera cerrada a los turistas de México durante al menos otro mes. Dicen que el cierre, que ha estado vigente desde marzo del 2020, ha destruido su forma de vida. “Había una gran cantidad de gente circulando por aquí, las tiendas parecían un carnaval, la gente comprando, entrando a una tienda y saliendo y entrando a otra. Ahora todo está cerrado, lleno de polvo, las ventanas sucias”, expresó Luis Félix. Ha pasado más de un año desde el cierre de la frontera (cruce terrestre) entre Estados Unidos y México. Luis Félix dice él esperaba que este mes se levantaran las restricciones. Félix es dueño de una empresa de transporte, proporciona transporte para turistas mexicanos desde Nogales a Tucson y Phoenix. Pero con los cierres fronterizos, los ciudadanos mexicanos no han podido visitar, lo que para Félix significa una crisis económica. “Los conductores terminaron desempleados, los propietarios tuvieron que vender sus camionetas ‘shuttles’ por muy poco dinero”, dijo Félix. En marzo de 2020, el gobierno federal anunció restricciones de viaje a los viajes no esenciales debido a la pandemia, fue un acuerdo tanto de Estados Unidos como de México. “Esto fue en marzo del 2020, realmente no sabíamos cuál era el efecto del virus, no sabíamos cómo se transmitía, solo había muchas preguntas”, afirmó Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México. Landau era el embajador de Estados Unidos en México cuando se tomaron por primera vez las decisiones sobre restricciones de viaje el año pasado. “Pensé que esta iba a ser una solución drástica a bastante corto plazo, pero que era necesaria para cumplir con los imperativos de salud pública”. Pero con más personas vacunadas, dice, extender las restricciones de viaje en la frontera es inaceptable e injusto, ya que las restricciones son solo para ciudadanos mexicanos con visas de turista. “Recordemos de quién estamos hablando aquí. Estamos hablando de personas que han sido autorizadas para ingresar a los Estados Unidos, que tienen todo el papeleo necesario y que han ingresado a los Estados Unidos de manera rutinaria durante muchos años, para ayudarnos. Para comprar en nuestras tiendas, para comer en nuestros restaurantes”, dijo Landau. La única solución, dice, es que Washington escuche a los residentes de las ciudades fronterizas. “Creo que si la capital de los Estados Unidos estuviera en Phoenix o Tucson, esto no estaría sucediendo ahora, las personas que toman estas decisiones están a miles de kilómetros de distancia. No creo que tengan ni idea de cómo es la vida en la frontera. No creo que tengan ni idea de cómo viven las familias en un lado de la frontera, pueden trabajar en el otro lado, compran en el otro lado”. Pero Félix dice que, en más de un año, nadie del gobierno federal o estatal ha visitado su negocio. “Se votó por ellos, se les eligió y pues parece que ellos tienen un límite hasta donde llegan”, agregó Félix. Las restricciones de viaje se han extendido hasta el 21 de julio de 2021. En un ‘tuit’, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que están trabajando “para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones puedan disminuirse de manera segura y sostenible”. Nos comunicamos con la oficina de la senadora Kyrsten Sinema y el senador Mark Kelly. La oficina del senador Kelly dijo que su personal se reúne regularmente con una amplia gama de líderes del condado de Santa Cruz y Nogales sobre temas desde la frontera hasta la economía local. Por medio de un comunicado, su portavoz dijo: “El senador Mark Kelly comprende que las comunidades fronterizas de Arizona se han enfrentado a desafíos únicos durante esta pandemia y ha tomado una serie de medidas para garantizar que no se queden atrás mientras nuestra economía se recupera. En los primeros 100 días, el senador Kelly presentó un proyecto de ley bipartidista, la Ley de Rescate COVID-19 de Empresas Fronterizas, que salvaría puestos de trabajo y ayudaría a las pequeñas empresas a lo largo de la frontera a recuperarse. La SBA también ha lanzado el programa Community Navigator del Senador Kelly, que incluye asistencia para empresas de habla hispana para que obtengan el alivio que necesitan para mantener sus puertas abiertas y trabajadores en nómina. La oficina de Kelly continúa ayudando a los propietarios de pequeñas empresas en el condado de Santa Cruz y en todo el estado". La oficina de la senadora Sinema dijo que en mayo enviaron una carta al DHS solicitando orientación sobre los planes con respecto a las restricciones de viaje no esenciales. Por medio de un comunicado, su portavoz dijo: “La oficina de Sinema también ha estado trabajando con la Asociación de Productos Frescos y las comunidades fronterizas, incluidos los condados de Nogales y Santa Cruz, con respecto al comercio y los viajes transfronterizos y los efectos de los cierres fronterizos actuales. Además, el equipo de trabajo de casos de Sinema ha estado brindando asistencia a las pequeñas empresas de Arizona con inquietudes y necesidades de alivio del coronavirus”.

