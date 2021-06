Mujer de Phoenix muere tras cirugía bariátrica en Tijuana, México

Herrera Rodriguez Family

Posted at 2:09 PM, Jun 15, 2021

PHOENIX — Dulce Herrera tuvo dos sueños en la vida: ayudar a sus padres a convertirse en ciudadanos estadounidenses y perder peso. Sus padres dicen que Herrera investigó en las redes sociales y encontró un grupo de personas en Facebook que, como ella, buscaban hacerse una cirugía para bajar de peso en Tijuana, México. “Si ella pudiera escucharme ahora, le diría que no lo haga", expresó María Rodríguez, madre de Herrera. Después de las recomendaciones en línea, Herrera cruzó la frontera para someterse a una cirugía bariátrica. Sus padres dicen que Herrera murió dos semanas después en un hospital de Scottsdale. “Los médicos nos dijeron que tenía una infección grave en los intestinos debido a la cirugía en México'', dijo José Herrera. La cirugía para bajar de peso es uno de los cinco principales tratamientos médicos que los estadounidenses se realizan en otros países como México. Y tiene que ver con el costo, la cirugía bariátrica tiene un precio de $20,000 si una persona no tiene seguro médico o no está cubierto. La familia de Herrera ahora advierte a otros sobre este tratamiento médico en otros países y cómo las consecuencias podrían ser mortales. “Investiga antes de someterte a una cirugía mayor en otros países, piénsalo dos veces porque solo vives una vez'', dijo Herrera. Las cirugías bariátricas se consideran operaciones importantes, el doctor David Pearson de Mayo Clinic explica cómo funciona el procedimiento: "Realizamos la cirugía a través de varias incisiones pequeñas en el abdomen y al hacer esto, básicamente podemos crear lo que se convierte en un estómago muy pequeño para el paciente". Mayo Clinic “Lo llamamos bolsa gástrica; termina siendo alrededor de 30 a 50 mililitros de volumen". Mayo Clinic "Básicamente creamos una bolsa estomacal del tamaño de una pelota de golf, y para que los alimentos fluyen hacia abajo de este nuevo estómago pequeño, llevamos un trozo de intestino hacia arriba y lo conectamos a esa bolsa. Ese intestino se vuelve a conectar con todos los jugos digestivos que lo harán mezclar con la comida y permitirá que las personas tengan una excelente nutrición y aún logren una excelente pérdida de peso". Mayo Clinic Pero el Dr. Pearson dice que no todos son candidatos. Esta cirugía es un paso agresivo para las personas que han luchado contra la obesidad crónica durante toda su vida y es solo una parte del tratamiento. Como cualquier operación importante, existen riesgos importantes, pero rara vez mortales. “Afortunadamente, la cirugía bariátrica moderna es muy segura, el riesgo de tener complicaciones mayores es realmente muy bajo cuando se realiza en un centro acreditado'', afirmó el Dr. Pearson. Los padres de Herrera no saben si su hija fue a un cirujano bariátrico certificado. “Todo lo que podemos hacer es compartir nuestra historia, tal vez podamos salvar a la hija de otra persona'', expresó Rodríguez. El Dr. Pearson dice que es importante realizar una investigación exhaustiva, recomienda al Colegio Estadounidense de Cirujanos (ACS) para verificar las certificaciones de los centros de cirugía bariátrica en los EE. UU. En México, puede revisar las certificaciones médicas de doctores al hacer clic aquí.

