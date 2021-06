Migrantes en riesgo ante la histórica ola de calor que impacta a Arizona

Posted at 4:19 PM, Jun 22, 2021

Las peligrosas temperaturas cálidas que se sienten en Arizona también están llegando a las áreas fronterizas, donde los expertos dicen que los migrantes y sus niños corren un mayor riesgo de morir por exposición al calor, deshidratación severa e hipertermia. “El terreno es extremo, las temperaturas pueden ser realmente altas hasta 115 grados”, dijo el agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Vasavilbaso. El agente Vasavilbaso ha estado patrullando la zona del Sásabe en el sector de Tucson por más de 10 años. Dice que los veranos aquí son mortales. “Hay que beber aproximadamente dos galones de agua al día para poder hacer senderismo en este desierto de Sonora”, dice. Los migrantes generalmente no pueden llevar tanta agua, "una vez que cruzas una frontera, todavía tienes que caminar muchos kilómetros y este terreno es imperdonable", dijo Vasavilbaso. A diferencia de otros años, los migrantes cruzan sin guía y están utilizando en su lugar aplicaciones como la de WhatsApp. “Les dan un teléfono celular. Les dicen que caminen una cierta distancia y que cuando camines hacia estas montañas, llamarás a este número y luego te dirán a dónde ir". Lo que no les dicen es que no hay recepción de teléfonos móviles en el desierto. Vasavilbaso aconseja que si consiguen recepción telefónica, llamen al 911. Pero si no, su único recurso es encontrar una de las 34 torres de rescate instaladas por el sector de Tucson. "La forma en que funciona esta (torre de rescate), tiene este botón rojo, por lo que si presiona este botón rojo, enviará una señal a nuestra oficina y los agentes pueden desplegar y rescatar a esa persona". Pero no todo el mundo las encuentra. Según un informe de la Universidad de Arizona, se ha recuperado un número creciente de restos humanos de migrantes del sur de Arizona. “209 (restos), según nuestros datos del 2020. Estoy muy preocupado de que veamos un número récord de cuerpos de migrantes que se recuperan del sur de Arizona en el año fiscal 2021”, dijo Daniel Martínez, codirector del Instituto Binacional de Migraciones de la Universidad de Arizona. Al agente Vasavilbaso le preocupa que los migrantes están siendo dirigidos a áreas más remotas y con más altitud. "Somos seres humanos, no queremos que nadie resulte herido, sin embargo, no queremos que nadie muera aquí". Él dice que a veces se les dice a los migrantes que no se preocupen, que los helicópteros los rescataran, pero la realidad es diferente. “No tenemos helicópteros ilimitados, a veces tenemos 10, 20 llamadas al mismo tiempo, personas que llaman al 911”, dijo Vasavilbaso. Las temperaturas extremadamente altas también dificultan el despegue de los helicópteros, lo que hace que los rescates aéreos sean extremadamente riesgosos para todos los involucrados. “No podemos caminar en sus zapatos, no sabemos por lo que están pasando", dijo Vasavilbaso. "Muchos de estos migrantes son migrantes económicos y están tratando de buscar una vida mejor, pero arriesgar su vida en estas temperaturas y en estos terrenos, no vale la pena". Pero para muchos migrantes, arriesgar su vida aquí en el desierto ya es una mejor opción porque dicen que en sus países es como vivir muertos en vida. “No podemos vivir en paz. La muerte es lo que aguarda en nuestro país y si nos vuelven a enviar a México, la mafia. No tenemos otra opción”, dijo una familia salvadoreña que buscaba asilo. ABC15 entrevistó a la familia cuando se entregaron a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo. “Me violaron, pero la policía no hace nada. Tenía miedo por mi hijo. No me importa si me lastimaron a mí, pero no a mi hijo”, dijo la madre solicitante de asilo. Ellos le dijeron a ABC15 que este era su segundo intento para solicitar asilo. Dicen que primero intentaron solicitar asilo en Nogales, pero fueron expulsados ​​de regreso a México bajo el Título 42. “Terminamos en un pueblo llamado Altar, pero el cartel allí notó que éramos indocumentados y nos dijo que teníamos que pagar una tarifa para cruzar”. Dicen que caminaron por áreas desoladas en el desierto de Sonora durante 10 horas, sin darse cuenta de la peligrosa ola de calor. “Esto fue una sorpresa, esto ha sido realmente difícil”, dijo la madre solicitante de asilo. Para el agente Vasavilbaso, “A veces es demasiado tarde. A veces, no todo el mundo lo logra, y es muy desafortunado que la gente siga intentándolo y siga intentándolo, no importa cuántas veces lo escuche, lo sigue intentando".

