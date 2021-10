La actitud de un vendedor ambulante invidente inspira a la comunidad del oeste de Phoenix

Posted at 10:43 AM, Oct 22, 2021

PHOENIX — Marco Zepeda es una persona con discapacidad visual. Zepeda lleva más de dos años vendiendo trapeadores y escobas en la intersección de la avenida 75 y Thomas en el oeste de Phoenix para el sustento de su familia. "Prefiero vender algo en lugar de pedir dinero", dijo Zepeda. Zepeda es un vendedor ambulante, propietario de un pequeño negocio. Es muy conocido en la comunidad del oeste de Phoenix. De hecho, fueron los televidentes de esta área quienes contactaron a ABC15 para que fuéramos a conocerlo. La comunidad no solo reconoce su ética laboral, sino que incluso ellos han aportado durante la pandemia. "Te sientes tan bien, especialmente cuando alguien se te acerca y te dice que te admiro porque trabajas duro", expresó Zepeda. Su esfuerzo y dedicación es notable. Para llegar al trabajo, Zepeda tiene que jalar su carrito lleno de trapeadores y escobas por tres millas. Fácilmente se le puede encontrar caminando de un lado a otro por la banqueta mostrando sus productos durante horas. Pero su pasión es tal que incluso se toma el tiempo para publicar videos en las redes sociales para promover su pequeño negocio. Lo hace todo y solo porque la ceguera, dice, nunca debería definirte. "La ceguera no significa que no puedas hacer nada. Eres un ser humano, eso es básicamente lo que es, eres igual que los demás, puedes competir con cualquiera", afirmó Zepeda. Además de ser dueño de un pequeño negocio, Zepeda es padre de cinco hijos. "La mayor tiene 17 años, luego la niña de 13 años, la niña de 11 años, la niña de 5 años y la niña de 2 años", dijo Zepeda. No solo está orgulloso de poder mantener a su familia y su exesposa quien también es invidente, sino también de ser una parte muy especial del oeste de Phoenix, una comunidad que le importa profundamente. "Aunque no creas que haya bondad en este momento, hay mucha gente bondadosa, especialmente con esta pandemia", dijo Zepeda. Zepeda recomienda no tener miedo al cambio. "En este mundo los cambios siempre son buenos y no porque seas ciego o no ciego significa que no puedas hacer las cosas. Nada te impide hacer lo que tienes que hacer".



