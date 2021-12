Hacer tamales: una tradición navideña con una historia personal para tantos

ABC15

PHOENIX — Hacer tamales es una tradición navideña en México, pero también fue adoptada en otros países como los Estados Unidos. Para muchos mexicoamericanos, es una tradición que les ayuda recordar su querido México. "No hay Navidad sin tamales. Esos son días para estar en armonía, entonces que mejor manera que disfrutarlo con un sabor de México", dijo Olga Larios. Los tamales son un orgullo cultural; ayuda conectar a mexicoamericanos con sus raíces indígenas. La palabra tamal viene de la palabra náhuatl, "tamalli." Larios dice que la masa, las hojas de maíz perfectas, y la carne es solo algunos de los ingredientes claves para los mejores tamales. Ella menciona que el ingrediente más importante es la familia. "Desde mis abuelos, siempre han sido los tamales. Sabíamos que siempre habría tamales con café la mañana de Navidad", dijo Larios. Pero esta parte de la cultura mexicana a convertido a familias migrantes, como a los Larios, en emprendedores. "Hoy son 400 tamales, pero espero empezar a hacer muchos más", dijo Larios. Su alegría por los tamales ahora le están ayudando a perseguir su sueño, ser dueña de un pequeño negocio. "Le doy gracias a Dios por ayudarme crecer mi clientela poco a poco", dijo Larios. Larios vende tamales durante los días festivos y recientemente compro un camión para vender su comida y ayudar crecer su negocio. Pero cocinar tamales no es un proceso fácil. Preparando la carne, Larios dice, es probablemente el paso más fácil. Sin embargo, amasando la maza es otra historia. "Terminados muy cansados pero felices", dijo Larios. En su casa de Maryvale, el olor picante de los tamales es tan fuerte que casi puedes saborearlos. La carne con chile rojo, la espinaca con crema, y el chile verde con queso hacen una receta especial, una que le recuerda a Larios de su querido México. "Nos hace sentir más cerca a nuestras familias, aunque estemos lejos", dijo Larios. Ya sea si decides comprar o hacer tamales o tener una "tamalada" durante los días festivos, recuerda que los tamales son más que comida. Es parte de una cultura, con una historia profunda y muy personal para tantos.

