Ex-Agente de la patrulla fronteriza acusado de ser el violador en serie del Este del Valle

Coconino County Sheriff's Office

Posted at 4:16 PM, May 05, 2021

MESA, AZ — La policía arrestó a un hombre del Valle el martes acusado de violar sexualmente de ocho mujeres y tras pasar más de dos décadas suelto. La policía de Mesa dice que la tecnología de ADN identificó a John Daly III, de 57 años, un agente de la Patrulla Fronteriza recientemente jubilado, como el sospechoso de los asaltos. La policía investigó una serie de agresiones sexuales que ocurrieron en Mesa, Gilbert, Chandler y Bisbee entre julio de 1999 y octubre del 2001. Las autoridades dicen que en febrero del 2021, los esfuerzos de investigación produjeron el nombre de Daly. La policía dice que una verificación de antecedentes mostró que Daly vivía cerca de cada una de las agresiones sexuales en el momento en que ocurrieron. En abril del 2021, el ADN vinculó a Daly con dos de las agresiones sexuales; un caso en Mesa y un caso en Gilbert. Los oficiales de la policía de Mesa, Gilbert, Chandler y Bisbee, el FBI y los oficiales de la Patrulla Fronteriza trabajaron juntos en estos casos, estableciendo conexiones, realizando entrevistas y recolectando evidencia. La policía dice que Daly fue detenido en Sierra Vista, Arizona, el 4 de mayo. Fue fichado por cargos relacionados con tres de los ocho casos. Los funcionarios del Departamento de Policía de Bisbee dicen que planean presentar cargos por su caso y la policía dice que los otros cuatro casos requieren esfuerzos de investigación adicionales antes de presentar cargos. Si usted alguien que conoce fue víctima de John Daly III, o tiene alguna información adicional sobre el sospechoso llame al Departamento de Policía de Mesa al 480-644-2211.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.