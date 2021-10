Escaramuza: el deslumbrante deporte femenino que combina la cultura Mexicana y la tradición

Posted at 8:51 PM, Oct 06, 2021

PHOENIX — Escaramuza es un deporte como ningún otro, una combinación de atletismo y respeto por la herencia y la cultura Mexicana. "Escaramuza es en realidad un equipo de ejercicios de precisión con silla de montar lateral. Somos ocho chicas, y montamos de lado, puede ser muy estricto en el sentido de la competitividad," dijo Carolina Rodríguez. Rodríguez dice que la mejor comparación entre escaramuza y otros deportes es como natación sincronizada—pero en caballos. El mundo de la charrería femenina Durante las competencias, el grupo de ocho mujeres montan con las piernas a un lado y a más de 15 millas por hora. Es un deporte ecuestre altamente competitivo reconocido a nivel nacional en México. El deporte también ha ganado popularidad en los EE. UU. a medida que más mujeres México Americanas continúan con la tradición. "Es muy importante que no olvidemos de dónde venimos, de dónde se originaron nuestras familias o nuestros antepasados," afirmó Rodríguez, quien dice ha estado montando durante casi 20 años. "Nos lo trajeron nuestros abuelos, por lo que es realmente muy emocionante que podamos mantener esa tradición." La dedicación es clave para este deporte. Las ocho escaramuzas compiten juntas, por lo que el control y el ritmo son importantes. Los puntos más altos provienen de su rutina y de sus habilidades ecuestres. "Tenemos que lucir exactamente iguales, así que todo se trata de simetría," expresó América Martínez. Martínez es el capitán del equipo de Escaramuza Charra Rayenari. Ella dice que la mejor sensación que obtienen los ciclistas del deporte es saber que se trata de la tradición que les fue transmitida. "Mi papá solía hacer esto desde que era pequeño, el lado masculino del deporte, los charros. Ha sido parte de él desde que era muy joven, luego pasó la tradición a mi hermana mayor y a mi hermano. Soy la más joven de la familia, así que también me lo transmitieron a mí." Las ocho jinetes no solo son calificadas por su forma de montar, sino también por su vestimenta, la montura, el sombrero y, lo más importante, los vestidos. "Los vestidos están inspirados en las 'Adelitas' que lucharon en la revolución en México. Entonces eso es a quien representamos cuando usamos estos vestidos," expresó Martínez. Ella dice que nunca es demasiado tarde para convertirse en escaramuza, pero hay que tener mucha disciplina. "Tenemos competencias durante todo el año. Competencias estatales, competencias nacionales aquí en los Estados Unidos y México. Practicamos al menos dos veces por semana para prepararnos para todas estas competencias," dijo Martínez. Pero para ellas no solo se trata de la competencia si no se de representar la valentía de las mujeres Mexicanas, de asegurarse de que su tradición siga trascendiendo a diferentes generaciones.

