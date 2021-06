Contrabandistas estadounidenses liderando el tráfico de drogas en la frontera

Posted at 12:34 PM, Jun 01, 2021

Es imposible caminar por el centro de Nogales y no notar las calles vacías, las tiendas cerradas y el alambre de púas sobre el muro fronterizo. El cable de concertina se instaló por primera vez en Nogales en el 2018 como una táctica de seguridad fronteriza. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP por sus siglas en inglés) Informó en el 2019 que era para "áreas urbanas de alto riesgo comúnmente explotadas por organizaciones de tráfico ilícito". Contrabandistas estadounidenses El tráfico de drogas ha cambiado significativamente en más de un año, y los contrabandistas estadounidenses lideran el tráfico de drogas en la frontera. “Desde que comenzó COVID, es más o menos probable que el 90% de los ciudadanos y residentes estadounidenses ... porque aquellos con visas de turista no pueden ingresar debido a las restricciones de viaje actuales", dijo Michael Humphries, director del puerto del área de Nogales, Arizona. La frontera ha estado cerrada a viajes no esenciales desde marzo del 2020 debido a la pandemia, pero ha permanecido abierta a residentes y ciudadanos estadounidenses. En marzo de 2021, el gobernador Doug Ducey vinculó la inmigración con el tráfico de drogas durante su visita a Douglas. Dijo en parte: "El presidente López Obrador se ha referido al presidente Biden como el presidente migrante y los funcionarios nos dijeron que la administración es vista como el brazo de mercadotecnia de los cárteles para el tráfico de drogas". ¿Existe realmente una conexión entre la cantidad de inmigrantes en la frontera y la cantidad de drogas que ingresan a los EE. UU.? ABC15 habló con las fuerzas del orden público en Nogales tanto a nivel federal como local, la información a profundidad proporcionada demostró que la situación va más allá de la retórica. Los hallazgos mostraron que la mayoría de las drogas ilícitas que ingresaban a Arizona entraban por las puertas principales. “El año pasado incautamos más de tres millones de píldoras de fentanilo. Este año fiscal en el que estamos, casi triplicamos la cantidad de fentanilo que incautamos en el mismo período el año pasado", afirmó Humphries. Tanto Humphries como el alguacil del condado de Santa Cruz, David Hathaway, dicen que la cantidad de estadounidenses que traen drogas es un problema de seguridad fronteriza preocupante. "Es principalmente a través de nuestras puertas principales por donde entra la mayor parte", dijo Hathaway. Él dice que los estadounidenses no necesitan llevar una mochila llena de drogas a través del desierto, sino que usan autos y sus propios cuerpos. “Parte de ella está oculta en carga comercial, carrocerías, a veces en vehículos, pero aún así, la mayor parte llega a través de los puertos de entrada legales", afirmó Hathaway. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para el sector de Arizona muestran que la mayoría de las drogas duras se incautan en los puertos de entrada. Aquí puede ver los datos oficiales más recientes sobre la cantidad de incautaciones de drogas en la frontera en el cuadro a continuación. La Patrulla Fronteriza incauta algunas (drogas) en los puntos de control o simplemente mientras patrullan en las áreas rurales, pero la mayor parte llega a través de los puertos de entrada, ” dijo Hathaway. Si bien CBP dice que los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales son los que transportan la mayoría de las drogas a través de la frontera, es una afirmación que el gobernador Ducey negó durante su viaje a la frontera en marzo. “Lo primero que diré es que aclare sus datos de dónde proviene el fentanilo, las metanfetaminas y la cocaína ilegal'', afirmó Ducey. Sin embargo, ABC15 tenía los hechos más que claros. La información y datos provienen de CBP y de la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Cruz. “La mayoría de las ‘mulas’ ahora son ciudadanos estadounidenses porque pueden cruzar, y vemos que se recluta a muchos jóvenes y ancianos, como mujeres ancianas, para evitar esta sospecha'', afirmó Hathaway. Los carteles de la droga mexicanos reclutan estadounidenses Los investigadores de ABC15 analizaron cómo los cárteles reclutan estadounidenses y se enfrentaron cara a cara con un estadounidense que fue reclutado por traficantes de drogas en Arizona. “Me dijo que necesitamos su coche; lo tomaremos y lo inspeccionaremos. Vamos a ponerle un dispositivo de rastreo", dijo "Andrew", un ciudadano estadounidense arrestado por contrabando de metanfetamina. Por motivos de seguridad, ABC15 no revelará la identidad de Andrew. Andrew dice que fue reclutado en línea por organizaciones criminales con sede en Nogales, Sonora y Phoenix, Arizona. “Alguien te acompaña todo el camino hasta que llegas a la línea en Mariposa, alguien está en el auto contigo, así que llegas a un punto en el que no puedes dar marcha atrás, así que tienes que seguir adelante, se bajan y se van y tú cruzas", dijo Andrew. Andrew fue arrestado en el puerto de entrada en Nogales. Fue capturado contrabandeando 21 kilos de metanfetamina en su automóvil, pero afirma que pensó que estaba contrabandeando efectivo. Aunque terminó tras las rejas, su tiempo de contrabando comenzó por internet. “Publicaron un anuncio que decía: 'estamos contratando personas para que traigan dinero en efectivo de Phoenix, Arizona a Nogales, Sonora'”. Dice que los carteles están buscando ciudadanos estadounidenses en las áreas de Phoenix y Tucson. “Te piden la licencia de conducir, me dijo específicamente que las personas que más contratan son madres solteras en particular". Andrew dice que solo quieren personas sin antecedentes penales, incluso realizando verificaciones de antecedentes de posibles contrabandistas. "Están buscando personas que no atraigan mucha atención para cruzar para hacer estas cosas, lo sepan o no", dijo Andrew. Andrew pasó de contrabando tres veces; dice que el salario aumentó rápidamente de $1,500 a $2,500. Ahora dice que lamenta haber aceptado su oferta. “Vas a estar lidiando con traficantes de drogas. Son narcotraficantes, son narcotraficantes. Esta es una de las formas en que atrapan a gente inocente". Claudia Arévalo, abogada de Tucson, dice que también hay un aumento en los casos de "mulas ciegas", personas que transportan drogas sin saberlo. “He visto víctimas que han cruzado para visitar a familiares, para traer familiares. Sin embargo, no saben qué pasa con sus autos una vez que están en México y cuando cruzan la frontera los atrapan con contrabando". Michael Humphries, director del puerto en el puerto de entrada de Nogales, dice que hay otro cambio peligroso. Portadores de drogas en el cuerpo. Humphries nos describe alguna de las fotos de estadounidenses portando drogas dentro o sobre sus cuerpos: “Esta persona tiene 1,700 pastillas ocultas internamente, en el recto. Está otra lo tiene atado alrededor del cuerpo o en una cavidad corporal, realmente desde que comenzó COVID", dijo Humphrey. Los estadounidenses que usan sus cuerpos para contrabandear drogas es algo que ha estado aumentando a un ritmo alarmante últimamente. “Esta persona tenía 1, 400 pastillas de fentanilo en la cavidad vaginal. Este otro, 1,700 pastillas. Este, del 30 de marzo, tenía más de 2,000 pastillas de fentanilo. De todos los tipos, hombres, mujeres, jóvenes, de mediana edad, mayores", expresó Humphries. La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en Nogales, dice, los cárteles mexicanos conocen su mercado y se están ajustando a él. “Son como cualquier otra empresa. Se ajustarán a cómo pueden ganar más dinero sin tener en cuenta la vida humana", dijo el agente de la DEA, René Amarillas. Para todas las agencias policiales entrevistadas, la demanda de drogas duras en los Estados Unidos es el verdadero desafío. “Siempre que haya demanda en los EE. UU., la gente encontrará la manera de generarla", afirmó Hathaway.

