Local National Weather Sports Traffic Watch Now
About UsNews Releases

Actions

Head to your local Walmart and help Stuff The Sleigh for Operation Santa Claus!

Valley families need your help!
Stuff The Sleigh Operation Santa Claus 2025
Scripps Digital
Help Stuff the Sleigh!
Stuff The Sleigh Operation Santa Claus 2025
Posted

ABC15 Arizona, Sanderson Ford, Sanderson Lincoln, U-Haul and Walmart invite you and your family to Stuff the Sleigh for Operation Santa Claus this holiday season!

Toys, clothing and non-perishable food items for Operation Santa Claus will be accepted at all Valley Walmart’s between 9 a.m. and 1 p.m. on November 15.

Look for the Operation Santa Claus donation boxes and volunteers located at the front entrance of your Valley Walmart. Each store, listed below, will have a fun, festive atmosphere to get everyone in the holiday spirit.

Operation Santa Claus donations benefit five Valley Charities: St. Mary’s Food Bank Alliance, Special Olympics Arizona, Southwest Autism Research and Resource Center (SARRC), Military Assistance Mission (MAM) and New Life Center.

For more information on Operation Santa Claus, visit Give To The Claus.

Walmart locations below:

  1. SC – 2020 N. 75th Avenue, Phoenix, AZ 85035
  2. SC – 13055 W. Rancho Santa Fe Blvd, Avondale, AZ 85392
  3. SC – 13770 W. Bell Road, Surprise, AZ 85374
  4. SC – 1060 S. Watson Road, Buckeye, AZ 85326
  5. SC – 21655 N. Lake Pleasant Pkwy, Peoria, AZ 85382
  6. SC – 12900 W. Thunderbird Road, El Mirage, AZ 85335
  7. SC – 7575 W. Lower Buckeye Rd, Phoenix (Tolleson), AZ 85043
  8. SC – 1100 N. Estrella Pkwy, Goodyear, AZ 85338
  9. SC – 14111 N. Prasada Gateway Ave, Surprise, AZ 85388
  10. SC – 5845 W. Bell Road, Glendale, AZ 85308
  11. SC – 7975 W. Peoria Ave, Peoria, AZ 85345
  12. SC – 1825 W. Bell Road, Phoenix, AZ 85023
  13. SC – 18551 N. 83rd Avenue, Glendale, AZ 85308
  14. SC – 5010 N. 95th Avenue, Glendale, AZ 85305
  15. SC – 5250 W. Indian School Rd, Phoenix (Maryvale), AZ 85031
  16. SC – 6145 N. 35th Ave, Phoenix, AZ 85017
  17. SC – 9600 N. Metro Parkway W, Phoenix, AZ 85051
  18. SC – 4617 E. Bell Road, Phoenix, AZ 85032
  19. SC – 1607 W. Bethany Home Rd, Phoenix, AZ 85015
  20. SC – 15355 N. Northsight Blvd, Scottsdale, AZ 85260
  21. SC – 4747 E. Cactus Rd, Phoenix (Paradise Valley), AZ 85032
  22. SC – 5605 W. Northern Ave, Glendale, AZ 85301
  23. SC – 2501 W. Happy Valley Rd #34, Phoenix, AZ 85085
  24. SC – 4435 W. Anthem Way, Anthem, AZ 85086
  25. SC – 34399 N. Cave Creek Road, Cave Creek, AZ 85331
  26. SC – 800 W. Warner, Chandler, AZ 85225
  27. SC – 1380 W. Elliott Rd, Tempe, AZ 85284
  28. SC – 857 N. Dobson Rd, Mesa, AZ 85201
  29. SC – 3721 E. Thomas Rd, Phoenix, AZ 85018
  30. SC – 6150 S. 35th Ave, Phoenix (Laveen), AZ 85041
  31. SC – 240 W. Baseline Rd, Mesa, AZ 85210
  32. SC – 800 E. Southern Ave, Tempe, AZ 85282
  33. SC – 2555 W. Apache Trail, Apache Junction, AZ 85220
  34. SC – 6131 E. Southern Ave, Mesa, AZ 85220
  35. SC – 4915 N. Pima Rd, Scottsdale, AZ 85251
  36. SC – 4505 E. McKellips Rd, Mesa, AZ 85215
  37. SC – 1955 S. Stapley Dr, Mesa, AZ 85204
  38. SC – 1606 S. Signal Butte Rd, Mesa, AZ 85206
  39. SC – 1710 S. Greenfield Rd, Mesa, AZ 85206
  40. SC – 1175 S. Arizona Ave, Chandler, AZ 85286
  41. SC – 2750 E. Germann Rd, Chandler, AZ 85286
  42. SC – 1725 W. Hunt Hwy, Queen Creek, AZ 85143
  43. SC – 5290 S. Power Rd, Gilbert, AZ 85295
  44. SC – 21055 E. Rittenhouse Rd, Queen Creek, AZ 85142
  45. SC – 2501 S. Market St, Gilbert, AZ 85295
  46. SC – 3460 W. Chandler Blvd, Chandler, AZ 85226
  47. SC – 41650 W. Maricopa-Casa Grande Hwy, Maricopa, AZ 85138
Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Report a typo

Sign up for our Morning E-mail Newsletter to receive the latest headlines in your inbox.

We're here to listen