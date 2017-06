Watermelon Mango Jicama Shrimp Salad Appetizer



· 2 tablespoons diced fresh mango

· 1 teaspoon chopped fresh cilantro

· 1 tablespoon diced jicama

· 1 pinch of diced fresh Serrano pepper

· 1 pinch chopped fresh mint

· 1 pinch granulated sugar

· 1 lemon (squeezed)

· Cooked shrimp



Mix all ingredients well and marinate for three hours.



Cut watermelon into a cylinder shape about two inches deep and three inches long.



Scoop some of the watermelon out to make a hole for the shrimp salad.



Add the mango jicama shrimp salad.



Guacamole Carne Asada/Chicken Tostada



· Carne asada or chicken

· Guacamole

· Prickly pear cactus pico de gallo

· Shredded cabbage

· Queso fresco

· Crema fresca

· Green tomatillo chile de arbol salsa

· Mini fried tortilla



Take first six ingredients and layer as desired on the mini fried tortilla.



Ahnala Mesquite Room, We-Ko-Pa Resort & Conference Center

10438 N. Fort McDowell Rd.Scottsdale, AZ 85264

(480) 789-5300

www.wekoparesort.com